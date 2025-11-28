（有影片）／慈心化行動！金黛敏增救護車 OHCA存活率提升至23.4％

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府今（28）日下午舉行救護車捐贈儀式，長期旅居日本、熱心公益的金黛敏女士慷慨捐贈一輛價值近四百萬元的救護車，由縣長張麗善代表受贈並致贈感謝狀與紀念品，以表達對其善行的誠摯謝意。

縣長張麗善代表接受贈鑰儀式。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善表示，金黛敏女士多年關注台灣緊急救護需求，過去曾捐贈救護車予南投縣，這次再度以行動支持雲林緊急醫療。她指出，這輛配備齊全的救護車將配置至麥寮北五分隊，補強麥寮地區的救護能量，協助提升偏鄉緊急救護效率。

廣告 廣告

縣長張麗善回贈感謝狀及紀念品。（圖／記者蘇榮泉攝）

張縣長說，金女士以母親之名捐車，不僅展現孝心，更體現無私奉獻的公益精神，也感謝議員蘇俊豪協助促成本次善舉。縣府將善用這輛救護車，讓更多鄉親在緊急時刻獲得即時救援，打造更安全、友善的醫療環境。

捐贈的救護車配備齊全價值近400萬，將分予麥寮北五分隊救護使用。（圖／記者蘇榮泉攝）

金黛敏女士表示，此次捐贈源於兩個原因：其一，因母親長期身體不佳，她虔誠祈求母親延壽並立願捐贈救護車；其二，她長期投入公益，相信只要能幫助有需要的人，捐贈到哪個地區皆具意義。本次透過工商建設研究會同學蘇俊豪議員牽線，促成與雲林的善緣，也希望讓更多偏鄉受惠。

張縣長說，金女士以母親之名捐車，不僅展現孝心，更體現無私奉獻的公益精神，也感謝議員蘇俊豪協助促成本次善舉。（圖／記者蘇榮泉攝）

消防局長林文山指出，雲林縣救護車每年出勤超過3萬件，車輛耗損極快；在各界善心與縣府支持下，已有45輛救護車完成汰舊換新，且全車隊皆配備自動給氧機等急救設備，使送醫途中的OHCA患者能維持高品質CPR，存活率也由7％提升至23.4％。

全車隊皆配備自動給氧機等急救設備，使送醫途中的OHCA患者能維持高品質CPR，存活率也由7％提升至23.4％。（圖／記者蘇榮泉攝）

林局長補充，雲林緊急醫療體系發展卓越，每年超過40位STEMI患者能在黃金時間內送醫救治。縣府近年積極推動智慧救護與數位醫療，更以創新成果獲得「WITSA創新醫療應用獎」，成為首個獲此榮耀的非六都地方政府；消防局也再度獲內政部消防署「消防績優人員團體組金質獎」，展現救護專業能量與團隊士氣。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！