（有影片）／慢性傷口久未癒合 心臟外科主任揪出「血液循環雙重障礙」

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】75歲糖尿病患者小腿車禍傷口三週未癒，經心臟外科醫師檢查發現，傷口久未癒合原因竟是下肢動靜脈雙重循環不良，透過動脈擴張術與靜脈雷射閉合術後，傷口終於完全癒合。

糖尿病阿公小腿傷口久未癒合，心臟外科醫師找出血液循環問題，兩個月後終於痊癒。（員榮醫院提供）

一名75歲糖尿病患者日前因車禍造成右小腿破皮，原以為只是輕微外傷，但三週過去傷口仍未癒合，且部分組織壞死，幾乎見骨，家屬焦急轉診至員榮醫療體系員榮醫院心臟外科門診。

心臟外科主任賴金湖醫師表示，患者傷口久未癒合，初步判斷並非單純皮膚問題，懷疑合併下肢動脈阻塞。經動脈分段壓力檢查發現，ABI（踝肱壓力比值）明顯偏低，電腦斷層動脈攝影亦確認下肢血管狹窄，證實動脈循環不良是主要癒合障礙。

治療上，醫療團隊先安排病患住院進行傷口清創，避免感染擴散，再施行下肢動脈氣球擴張術，成功改善血液循環。經過兩個月，傷口肉芽組織逐步生成，但仍留有約巴掌大的傷口。原先施行整形外科補皮手術後，由於久坐與血糖控制不佳，傷口再次滲液、濕爛，皮膚移植部分壞死。

賴金湖進一步檢查發現，患者大腿及膝部存在靜脈曲張合併嚴重隱股靜脈逆流，造成血液回流不良，使傷口長期處於潮濕狀態，影響癒合。初期採取彈性繃帶加壓、抬高患肢及水分控制，但效果有限。最終施行靜脈曲張雷射閉合術，處理大隱靜脈閉鎖不全問題，避免血液逆流至小腿傷口。

雷射閉合術後，傷口滲液明顯改善，肉芽組織持續生長，約兩個月內，傷口與皮膚完全癒合。

賴金湖提醒，慢性傷口並非單純皮膚問題，若傷口超過兩至三週仍未癒合，應提高警覺，可能與動脈阻塞或靜脈循環不良有關。他呼籲民眾，如遇傷口久不癒合，可前往心臟外科門診評估，透過動、靜脈循環檢查、超音波及電腦斷層找出問題，搭配慢性傷口治療中心整合照護，有助加速傷口癒合，減輕長期照護負擔。