（有影片）／成美文化園舉辦昆蟲創藝PARTY 紙雕藝術與自然共舞

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】紙上小昆蟲，大自然奇幻派對！成美文化園今（22）日舉辦年度主題活動「昆蟲創藝PARTY」，邀請紙雕藝術大師洪新富，透過紙雕藝術結合自然生態，呈現台灣特有昆蟲的靈動姿態。從陽光灑落的庭園到光影交錯的步道，紙雕昆蟲在微風中閃爍，為遊客打造一場融合藝術與自然的奇幻饗宴。

成美文化園舉辦昆蟲創藝PARTY，紙雕藝術與自然生態交融，吸引大小朋友參與。（記者陳雅芳攝）

活動中特別設置【昆蟲紙藝工作坊】，由洪新富大師親自授課，帶領參加者從摺疊、組裝到完成，親手打造專屬的昆蟲紙雕作品。參加者不僅能體驗手作樂趣，也能從中感受藝術與自然的微妙連結，並培養專注力。

成美文化園執行長薛樂山表示，「透過昆蟲創藝PARTY，我們希望以藝術為橋梁，讓遊客重新理解『生態之美』，感受人與自然間的共生韻律。每一隻紙雕昆蟲都象徵生命延續與環境共榮，而光影、樹影與水面倒映出的律動，更讓人深刻體會自然的溫度與生命力。」

園區內亦有蜜蜂、蝴蝶穿梭，遊客在遊園途中也能發現平時不易注意的昆蟲，增添探索自然的驚喜。無論情侶約會、家庭出遊或攝影取景，成美文化園已成秋冬最熱門的打卡勝地。

薛樂山說，活動以五大主題展區串連紙雕昆蟲奇幻冒險：和園蜜境：巨型蜜蜂氣球飛上水池，倒映波光粼粼的湖面，象徵自然循環與生命共舞。晶羽之道：落羽松步道搭配晶瑩燈飾，光影流轉間彷彿走入昆蟲羽翼世界。

巨大蜘蛛捕夢網：東園區藝術裝置以夢境為靈感，象徵自然萬物連結與平衡。水晶蝴蝶森林：播夢種子區光影空間閃爍如蝶翼般燈飾，營造奇幻氛圍。花好月圓許願藤步道：以「一色一蟲一花」為主題，紙雕金龜子、鳳蝶、蜜蜂與鍬形蟲穿梭其間，旁邊設有「紙雕藝術昆蟲箱」，彷彿森林派對正在進行。

洪新富老師表示，透過立體紙雕手法將昆蟲生命律動融入園區景觀，希望大小朋友在寓教於樂中體驗「自然共生」的里山精神與文創美學。漫步園區，遊客可親眼見證藝術與自然共舞的奇幻景象。