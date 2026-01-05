（有影片）／「我在和美等你」 花海裝置藝術邀你親子同遊

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】冬天也能賞花！彰化縣和美鎮公所在國道3號交流道下方打造10公頃波斯菊花海，搭配「我在和美等你」大型裝置藝術，也讓冬日的田野充滿暖意與浪漫，花期將持續到元宵節，和美鎮長林庚壬今（5）日帶領和美鎮立幼兒園小朋友為花季揭開序幕，邀請民眾親子同遊、拍照打卡。

冬天也浪漫！和美10公頃波斯菊花海「我在和美等你」等你來拍照，冬季限定花田美景延續到元宵。（記者陳雅芳攝）

隨著冬季到來，和美鎮的農田也換上了新裝。鎮公所攜手在地農民，在休耕田中種植大片波斯菊，橘黃、粉紅色的花朵交錯綻放，隨風搖曳，遠遠望去彷彿彩色地毯鋪展在田野上，氣氛浪漫又療癒。整片花海面積達10公頃，遼闊景色令人心曠神怡，成為冬日打卡新熱點。

林庚壬表示，鎮公所在國道3號和美交流道下方打造冬季限定的10公頃波斯菊花海，今年活動以「我在和美等你」為主題，象徵和美的溫暖、人情味與等待相聚的美好意涵。鎮公所除了打造花海，也特別設置大型裝置藝術，民眾可以在花田間自由拍照，不論是親子、朋友還是情侶，都能留下屬於自己的浪漫回憶。

林庚壬指出，花海活動不僅美化在地景觀，帶動休閒遊憩風潮，也讓農田得到充分利用。他說：「希望透過這次活動，讓民眾與土地建立連結，也能藉著賞花增進親友間的互動，享受冬日暖陽與花海帶來的好心情。」

現場也安排了互動活動，例如拍照打卡上傳至和美鎮長FB粉絲專頁，就有機會參加抽獎，獲得在地小農產品或紀念禮物。許多遊客拿著相機或手機，穿梭在花海中，拍下花叢間的笑容，還有不少家長帶著小朋友在花田間追逐、觀察蝴蝶與蜜蜂，增添生動趣味。

此外，鎮公所表示，花海的波斯菊花期可延續到元宵節過後，民眾不必急著搶在初花期來，仍有充裕時間安排親子或好友賞花行程。冬日裡的花田，除了美景，也帶來放鬆身心的療癒感，成為寒冷季節裡的暖心所在。

林庚壬說「我在和美等你」，也邀請大家：「趁著春節假期，帶著家人朋友來和美花海走走，不僅能拍美照、享受花香，還能體驗農田風情，留下屬於自己的冬季浪漫回憶。」