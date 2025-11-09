（有影片）／我愛我的老樣子 86歲阿嬤舞台亮相 彰化走秀吸睛

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「我也要當模特兒！」彰化縣高齡穿搭動態走秀今（9）日上午在亞太鹿港渡假村熱鬧登場，由縣長王惠美陪同長者一同走上舞台，長輩們在舞台上展現自信與活力，笑聲、掌聲不斷。

彰化縣政府在亞太鹿港渡假村舉辦「我愛我的老樣子」高齡穿搭走秀，長者們展現自信與活力。（記者陳雅芳攝）

今年「我愛我的老樣子」走秀吸引縣內各鄉鎮社區照顧關懷據點長者參加，現場洋溢青春氣息。縣長王惠美也親自上台，陪伴長輩們走秀，還開心地說：「大家穿上時尚服飾，看起來比年輕人還精神！」

活動結合年輕服飾品牌QUEEN SHOP提供的68套新潮服飾與配件，打造五種不同風格搭配五首歌曲，從懷舊老歌到流行舞曲，長輩們隨音樂擺動步伐，自信滿滿。王惠美表示，「要活就要動！穿上漂亮衣服走出來，心情自然就好。」

其中兩位最高齡的86歲阿嬤成為全場焦點。林千惠阿嬤雖因車禍身體略有不適，但仍笑著說：「我也要動起來，保持健康啊！」舞台上的她元氣十足，吸引現場掌聲不斷。另一位黃玉仔阿嬤則是第一次參加表演型活動，她害羞地說：「平常忙著照顧家人，今天終於有屬於自己的時間，想看看不一樣的自己。」

除了走秀，縣府也安排後續活動，像是11月22日的「銀髮換數師拉密大賽」，透過桌遊讓長輩腦力活絡、身體更靈活；11月23日的「社區照顧關懷據點成果展」則展示長輩們的健康與活力，歡迎更多長輩一起參加。

王惠美也特別感謝QUEEN SHOP董事長游鎮光連續六年熱情贊助，讓長輩穿上時尚服飾，心情愉快地參與走秀，展現截然不同的青春活力。她最後祝福所有長輩身體健康，「福如東海千千年、壽比南山萬萬歲」。