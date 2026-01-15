（有影片）／手寫最有溫度 彰化榮服處揮毫送春聯迎新年

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆新年將至，彰化縣榮民服務處今（15）日舉辦「金馬迎春揮毫」活動，邀請書法名家現場親筆揮毫、手寫春聯，以一筆一畫傳遞祝福，讓榮民眷屬與洽公民眾在墨香中感受最有溫度的新春年味。

年味悄悄上門，彰化縣榮民服務處今日舉辦揮毫活動，書法名家現場手寫春聯，提前為榮民眷送上年節暖意。（記者陳雅芳攝）

彰化縣榮民服務處今（15）日舉辦「金馬迎春揮毫」活動，邀請中華民國體育總會國家教練方一成，以及書法名家張焜庭、黃雅琴老師蒞臨現場親筆揮毫，以一筆一畫為榮民眷屬及洽公民眾書寫專屬的新春祝福。

活動一早展開，會場內墨香四溢，紅紙鋪陳，洋溢濃厚年節氣息。三位書法老師提筆蘸墨，運筆或剛勁有力、或行雲流水，楷、行、草各具風貌，一幅幅寓意吉祥的春聯與斗方接連完成，「福到平安」、「闔家安康」、「吉祥如意」等祝賀詞躍然紙上，吸引榮民眷與民眾駐足欣賞、耐心排隊索取，現場氣氛熱絡而溫馨。

處長邱文俊表示，春聯象徵辭舊迎新、納福迎祥，是農曆春節不可或缺的重要文化元素，而手寫書法更承載書寫者的情感與祝福，是現代印刷品無法取代的年節記憶。藉由揮毫活動，不僅讓榮民眷提前感受過年的喜悅，也透過藝術文化傳遞關懷，讓傳統書法在服務與陪伴中持續傳承。

方一成老師也分享，書法是一門結合專注、情感與祝福的藝術，每一幅作品都是當下心境的呈現，獨一無二。能夠親手為榮民眷揮毫書寫春聯，為大家送上新春祝賀，感到格外有意義，也期盼透過書法藝術，讓更多人親近傳統文化，感受到節慶中最純粹的人情溫度。

不少前來參與的榮民眷表示，親手領到老師現場揮毫的春聯格外珍貴，「字裡行間都看得到用心」，準備回家張貼迎新年；也有民眾開心地說，手寫春聯不僅增添過年儀式感，更讓人感受到被祝福、被關懷的溫暖。

彰化縣榮民服務處表示，未來也將持續透過多元文化與關懷活動，陪伴榮民眷走進生活、貼近人心，讓服務不只是行政，更成為溫暖社會的一股力量。