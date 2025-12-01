（有影片）／打造優質職場環境 中市府表揚47家幸福企業 - https://www.watchmedia01.com

（中都新聞）【記者謝佩吟／台中報導】臺中市政府勞工局持續推動「幸福職場評選活動」，鼓勵企業打造安心、幸福、共榮的勞動環境，今年共有47家優質事業單位脫穎而出，這些企業在員工福祉、工作環境及企業文化等方面表現卓越，這天勞工局盛大舉辦表揚典禮，肯定企業在優化職場環境的努力。

幸福職場評選獲獎企業代表上台接受勞工局頒獎表揚，台下歡呼聲不斷，現場氣氛相當熱烈。勞工局為了鼓勵企業打造幸福共榮的勞動環境，每年都會舉辦評選活動，並盛大舉辦表揚典禮。

多家獲星等獎優質企業本年度提出亮眼且因應時勢的具體措施，致力營造兼具彈性與溫度的組織氛圍，建構多元激勵的工作環境，實現企業與社會共好的永續精神。

勞工局表示，透過「幸福職場評選活動」期望由優質企業帶頭，拋磚引玉，將幸福職場的理念逐步推展到台中市各行各業，一起攜手實現社會共榮勞資雙贏的成功典範。