（有影片）／扶輪之子計畫注入247萬助學金 陪伴雲林弱勢兒少翻轉未來

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府與國際扶輪3470地區12日於縣府大禮堂舉辦「114年度『扶輪扶助攜手傳愛』扶輪之子認養計畫捐贈典禮」，共同為弱勢家庭兒少打造更穩固的教育安全網。縣長張麗善代表縣府致謝表示，透過扶輪社長期的公益投入，讓孩子能在無後顧之憂的環境中專心學習，為雲林帶來持續的希望與溫暖。

副縣長謝淑亞及社會處長林文志代表接受資助金額達247萬2,000元，並頒發感謝狀，肯定扶輪社展現企業社會責任及凝聚公益力量的精神。

今年度國際扶輪3470地區將認養雲林206位弱勢家庭學童，總資助金額達247萬2,000元。其中社會處媒合98名，另108名由各學校及相關單位媒合。縣長張麗善、副縣長謝淑亞及社會處長林文志代表頒發感謝狀，肯定扶輪社展現企業社會責任及凝聚公益力量的精神。

國際扶輪3470地區持續推展「扶輪之子」計畫，陪伴弱勢兒少走過求學路上的障礙，為他們的人生點亮一道光。

張麗善表示，雲林為農業大縣，弱勢家庭比例相對較高，許多孩子需要更多社會資源補位。她感謝扶輪社以行動支持弱勢兒少，使他們在求學路上不再孤單，未來也能成為國家與社會的重要力量。

張麗善感謝扶輪社以行動支持弱勢兒少，使他們在求學路上不再孤單，未來也能成為國家與社會的重要力量。

國際扶輪3470地區2025-26年度總監莊和達指出，扶輪精神源自「同體大悲」，無論孩子身在何處，只要需要協助，扶輪都會努力伸出援手。他期盼「扶輪之子」計畫能持續茁壯，陪伴弱勢學童跨越成長與教育路上的障礙，讓每一位受助孩童都有機會看見更光亮的未來。

總監莊和達期盼「扶輪之子」計畫能持續茁壯，陪伴弱勢學童跨越成長與教育路上的障礙，讓每一位受助孩童都有機會看見更光亮的未來。

地區主委彭韻錚表示，自112年起扶輪全面整合助學計畫，三年累計助學金額已達3,460萬8,000元，協助數千名弱勢兒少獲得穩定的學習資源。今年共有雲林、嘉義、台南、澎湖87個扶輪社參與計畫，其中包含4個扶輪青年社，展現青年世代投入公益的力量。

國際扶輪3470地區扶輪之子計畫，將認養雲林206位弱勢家庭兒少學童。



社會處長林文志說明，扶輪之子個案均由縣府社工陪同扶輪社友訪視，深入了解孩子需求，使資源能精準到位。他強調教育是翻轉人生的關鍵，扶輪之子計畫不僅呼應SDGs「消除貧窮」及「優質教育」的目標，更為雲林弱勢家庭注入溫暖與希望。他期盼未來有更多民間力量加入，共同打造更友善、更有愛的社會環境。

