（有影片）／投資教育零風險 鹿港文開國小第二校區動土

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「最沒有風險的投資就是投資教育。」彰化縣鹿港鎮文開國小今（19）日舉行「第二校區校舍新建工程」動土典禮，彰化縣長王惠美表示，縣府投入6,500萬元新建校舍，期盼為這所「允文允武」的百年名校，奠定迎向下一個百年的穩固基礎，讓孩子在更安全、現代的環境中快樂學習。

鹿港鎮文開國小今日舉行第二校區校舍動土典禮，縣府挹注6,500萬元改善教學與戶外空間。（縣政府提供）

王惠美指出，第二校區新建工程將規劃6間教室、2間辦公空間，並同步優化戶外區域，增加綠地與開放空間，有效改善現有教學空間緊迫問題。文開國小在校長與教師團隊用心耕耘下，少子化浪潮中學生人數不減反增，目前含幼兒園學生已逾700人，在科展、武術、弦樂團、田徑及桌球等多項領域屢創佳績，是彰化教育的亮眼典範。

她進一步表示，近兩年配合中央補助及縣府自籌款項，已挹注約4,425萬元改善文開國小軟硬體設施，包括通學步道人行安全工程、專科大樓無障礙電梯、幼兒園設施設備更新及老舊廁所整修，從校園內到周邊道路全面升級安全與教學品質。此外，縣府也規劃於第二校區旁興建「鹿港兒童智慧運動館」，預計投入1.4億元，帶動地方運動風氣。

王惠美也分享日前前往員林演藝廳欣賞「六藝樂揚．樂途 Changhua」藝術才能班音樂成果展，孩子以全英文流利介紹樂曲背景，展現彰化推動雙語教育的豐碩成果，縣府將持續打造更優質的教育環境，支持師生安心學習、穩健成長。

彰化縣議員涂淑媚致詞表示，感謝縣府長期重視教育建設，文開國小第二校區動土象徵鹿港發展的重要里程碑，議會將持續支持縣府各項教育政策。

鹿港鎮長許志宏也指出，新校舍將提供學子更完善的學習空間，回應現代教育與科技需求，為地方教育發展注入新動能。

文開國小校長郭木村表示，第二校區完工後，學校將多一處可靈活運用的教學空間，孩子們也能在更舒適、美觀的環境中學習成長。

