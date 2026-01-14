（有影片）／控血脂不再霧煞煞 秀傳醫院醫檢、藥師聯手把關健康

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】血脂檢驗怎麼看？藥要怎麼吃才安全？彰化秀傳紀念醫院今（14）日把醫檢師節與藥師節一起熱鬧慶祝，透過創意活動與實用衛教，讓民眾在輕鬆互動中，搞懂血脂管理的大小事。

血脂怎麼控、藥要怎麼吃？彰化秀傳醫院今日舉辦醫檢師節暨藥師節聯合活動，由醫檢師與藥師攜手宣導血脂管理與用藥安全。（秀傳醫院提供）

近年來飲食越來越精緻、生活步調也越來越快，不少民眾健檢時才發現血脂偏高，卻不知道問題出在哪。其實血脂異常與心臟病、中風等心血管疾病風險息息相關，若沒有好好控制，長期下來恐對健康造成負擔。

為了提升民眾對血脂管理、正確檢驗及安全用藥的認識，彰化秀傳紀念醫院由檢驗醫學部與藥劑部攜手規劃「醫檢師節暨藥師節聯合慶祝活動」，以「檢脂放大鏡．驗後更清晰」及「藥師好好控脂．健康穩穩加值」為年度主題，從檢驗到用藥，帶領民眾一步步了解血脂管理的關鍵流程。

活動現場最吸睛的，莫過於檢驗醫學部精心設計的「電台情境劇」。透過模擬廣播節目的方式，以貼近日常生活的對話，生動呈現抽血檢體如何採集、送檢、儀器分析、品質控管，到最後產出檢驗報告的完整過程，讓民眾在聽故事的同時，也能了解每一項檢驗數據背後，其實都有層層把關。

此外，現場也設置血脂衛教宣導站，由醫檢師與藥師輪流上陣，耐心向民眾解說血脂報告中常見的指標意義、哪些數值偏高要特別注意，以及降血脂藥物的正確服用方式與注意事項，同時提醒避免自行停藥或重複用藥的風險。醫療團隊也分享實用的飲食調整、運動習慣與生活型態改善建議，幫助民眾從日常生活中做好健康管理。

秀傳醫院副院長林昌生表示，醫檢師與藥師是醫療團隊中默默付出的重要角色，醫檢師以精準檢驗提供醫師診斷依據，藥師則把關用藥安全與治療效果。透過這次聯合慶祝活動，除了向兩大專業致敬，也希望幫助民眾建立正確的檢測與用藥觀念，從預防做起，守護心血管健康。

活動最後，院方特別致贈星巴克禮券，感謝醫檢師與藥師長期在第一線的辛勞付出；營運長陳秀珠也貼心分送壽桃，祝福大家健康長壽、平安順心，為活動畫下溫馨句點。