（有影片）／控醣百分百 世界糖尿病日 二基推健康闖關

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】響應 2025 年世界糖尿病日，二林基督教醫院今（20）日上午在醫療大樓大廳舉辦「控醣百分百，健康才精彩」慶祝活動。活動現場布置繽紛、充滿互動元素，吸引許多鄉親攜家帶眷前來參加，從孩童到長輩都能找到適合自己的關卡，氣氛熱鬧又溫馨。

二林基督教醫院今辦控醣活動，透過互動遊戲教導民眾聰明減糖、均衡飲食。（二林基督教醫院提供）

今年活動以「定時定量、聰明控醣」為核心理念，透過闖關遊戲、有獎問答及營養師示範，讓民眾從日常飲食中學習如何選擇低 GI 食物、減少精製糖攝取、平衡六大類食物。現場「食物九宮格」遊戲，參與者需要在限時內將各種食物分類到對應的六大類，既有趣又能學到均衡飲食概念；「醣類選選看」則設計不同情境，讓民眾判讀飲料、零食及加工食品的含糖量，許多人邊玩邊驚呼：「原來我一天喝的手搖飲糖就超標！」

家庭醫學科陳彤瑄醫師在現場進行健康宣導，以深入淺出的方式解說「糖與慢性病的關係」，提醒民眾糖尿病不只是血糖升高，更是一場全身性的代謝挑戰，若控制不佳，可能導致視網膜病變、腎臟病、周邊神經病變及心血管疾病等風險。陳醫師建議：「多選擇無糖飲料、多吃原型食物、減少加工食品，是守護健康最簡單的起點。」

活動現場不僅有知識闖關，還有營養師示範健康餐點與減糖小撇步。營養師吳怡萱指出，糖尿病盛行率逐年上升，飲食習慣與生活型態是最可逆、也最需要民眾努力的關鍵。她示範如何利用常見食材調整低糖餐點，例如替換白米為糙米、利用天然水果增加甜味，讓民眾直呼：「原來減糖也可以這麼簡單又好吃！」

此外，活動特別安排有獎問答，從手搖飲含糖量到早餐地雷、加工食品隱糖，民眾邊答題邊學習，笑聲不斷，也讓健康知識更深植人心。有民眾分享：「沒想到控醣可以這麼有趣，回家就要開始減糖了！」

二林基督教醫院表示，未來將持續結合家庭醫學科、營養科、糖尿病衛教室及社區保健團隊，舉辦更多社區健康促進活動，守護二林及鄰近五鄉鎮居民的長期健康。院方呼籲：「從今天開始，無糖一小步，健康一大步！」