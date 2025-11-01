（有影片）推廣原住民品牌 KIRI原民市集快閃台北新富町

（觀傳媒台北新聞）【記者鄭南寶/台北報導】為推廣國內原住民品牌、帶動國內原住民文化創意產業發展，桃園市政府

原住民族行政局十月三十一日至十一月二日連續三天，每天上午十點至下午四點在台北市萬華新富町文化市場舉辦市集活動，集結來自全臺各地的十組原住民優質品牌，主辦單位邀請國內民眾、國際遊客一同走進市集，感受最原味、最潮流的原民魅力。

活動現場除了原民風工藝、手作文創、美食飲品及部落農特產等展現原住民族多元創意與生活美學。同時也安排精彩表演，包含原美活力文化藝術團帶來熱鬧非凡的歡慶歌舞表演。

主辦單位桃園市政府原住民族行政局表示，這次市集選擇以老市場新空間新富町文化市場為舞台，是希望以「文化為核心、分享為精神」，串聯原住民文化與都市生活，讓市集不只是展售活動，更是一場文化分享行動。期待從山林到街巷，在新與舊、傳統與現代之間激盪出跨界交會的城市風景，讓原住民的文化創意走入街頭巷弄，讓更多人有機會看見原住民族的創新力量與生活美學。