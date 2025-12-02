（有影片）／提升勞權意識 勞工局短片競賽徵選頒獎 - https://www.watchmedia01.com

（中都新聞）【記者謝佩吟／台中報導】為提升社會大眾對勞動人權的重視，營造友善無歧視的職場環境，台中市政府勞工局連續第8年舉辦「勞動人權短片徵選競賽」，今年共評選出 13 組優秀作品。活動依「短片切題性」、「完整性」與「創意度」三大項目進行評比，經專家學者多次討論後，分別選出學生組及社會組得獎者，這天在市政大樓舉行頒獎典禮。勞工局期盼透過徵選與頒獎活動，讓更多市民關注勞動人權、性別平等等議題，共同維護自身的勞動保障。

學生組首獎作品《仙女下凡打工記：勞動人權不打折》結合搞笑角色互動與生活化場景，讓嚴肅的勞動人權議題變得生動易懂，傳達核心理念「勞動人權不是恩賜，而是每個人都該有的保障」。社會組首獎《別想讓我主動離職》則聚焦於企業常見的脫法行為——以話術引誘員工主動辭職，以規避資遣費與開立非自願離職證明的法定義務。

勞工局表示，希望藉由民眾富創意拍攝手法與詼諧敘事，對勞工法令有更全面認識。另外也提醒，明年1月1號起將實施育嬰留停照顧彈性化措施，讓更多勞工能兼顧工作跟家庭，保障自身權益。