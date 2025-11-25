（有影片）／提升肺部健康意識 百人登階挑戰測肺功能 - https://www.watchmedia01.com

（中都新聞）【記者謝佩吟／台中報導】肺阻塞是一種常見的慢性肺部疾病，除了高居全球十大死因第3位外，在台灣更佔了國人十大死因第八名。台灣胸腔暨重症加護醫學會為了讓更多人認識肺阻塞，提升全民肺健康意識，這天特別在百貨公司舉辦「2025世界肺阻塞日登階挑戰」，透過簡單的登階體驗，跟現場設置的肺功能檢測體驗攤位，提升大眾對於肺阻塞的疾病警覺。

倒數聲後，參加登階挑戰的民眾從百貨前廣場開心出發，一起體驗走上終點-百貨14樓。台灣胸腔暨重症加護醫學會為了讓更多人認識肺阻塞這個常見的慢性肺部疾病，特別舉辦「2025世界肺阻塞日登階挑戰」活動。

活動現場設置肺功能體驗活動跟互動遊戲攤位，讓民眾輕鬆趣味方式認識肺功能。醫師表示，如果出現「咳、痰、喘」任一症狀超過三周以上，就是呼吸道慢性受損的警訊，建議儘速前往胸腔內科接受專業診斷。

面對肺阻塞，預防與治療同樣重要。專家提醒，戒菸、遠離空污、規律運動與定期檢查是保護呼吸健康的關鍵。透過穩定用藥與良好生活管理，就能有效控制病情、提升生活品質

藉由世界肺阻塞日活動積極推廣「一分鐘登階358」自我檢測概念，主動認識肺阻塞的威脅、及早診斷、積極治療控制，才能遠離慢性呼吸道疾病的威脅。