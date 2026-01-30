（有影片）／插畫創作結合城市記憶 「半半」之友安可場開展

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】走在彰化市觀光步道，胸前印著「ㄓㄏㄖ」、表情呆萌療癒的城市吉祥物「半半」，早已成為不少市民與遊客的共同記憶。為讓更多人認識半半的創作故事，彰化市公所邀請其創作者、插畫家黃筱雅，自即日至2月25日在彰化市立圖書館推出「半半之友．安可場」特展。

呆萌的「半半」回來了！彰化市立圖書館寒假推出「半半之友．安可場」特展，邀請大小朋友一起走進展場，感受半半的療癒魅力。（記者陳雅芳攝）

彰化市公所今(30)日上午10時舉行開幕式，市長林世賢表示，插畫家黃筱雅畢業於美國舊金山藝術大學插畫系，曾旅居美國工作，後選擇返鄉深耕創作。這段「離家再回鄉」的人生歷程，成為她創作「半半」的重要靈感來源。

黃筱雅她將7、8年級生對家鄉那份既熟悉又帶點距離的情感，轉化為角色性格，讓「半半」化身為一名悠遊城市的探索者，引領觀者重新認識彰化這座充滿故事的城市。

林世賢指出，「半半」自誕生至今已屆6年，最早亮相於扇形車庫觀光步道，隨著時間推移，逐漸成為彰化市具代表性的城市吉祥物，其相關裝置藝術也成為市民散步、拍照打卡的熱門景點。黃筱雅(Miya)的創作風格以童趣純真、色調柔和見長，她刻意保留創作過程中的隨機性與真實感，讓畫作呈現自然流動的溫度。

林世賢說，此次展覽除展出不同時期創作的「半半」原畫作品，讓觀眾一窺角色隨時間轉變的樣貌外，也將展出以手作方式完成的「彩繪水泥半半公仔」，為展場增添更多生活感與親近感。

黃筱雅表示，「半半」就像一張留白的紙，每個人都能在其中投射自己的故事，希望透過展覽，讓半半成為連結彰化人情感的溫柔媒介。

林世賢表示，先前「半半」相關設計展獲得熱烈回響，市公所因此回應市民期待加開「安可場」。他也邀請大小朋友把握寒假期間前往市立圖書館參觀展覽，近距離欣賞充滿溫度的創作，認識這位代表彰化、自在悠遊城市的「ㄓㄏㄖ」，透過半半的視角，重新感受彰化溫柔可愛的城市風景。