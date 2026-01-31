（有影片）／揮毫迎新春、捐發票做公益 永靖鄉墨香年味滿滿

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆新年倒數，永靖鄉公所今（31）日上午在公所前廣場舉辦新春揮毫活動，書法老師現場提筆寫春聯，鄉親捐發票換祝福，搭配社區表演、太鼓演出與公益義賣，整個廣場從一早就熱鬧滾滾，年味濃到不行。

永靖鄉公所今日舉辦新春揮毫暨公益活動，鄉親排隊換春聯、捐發票做公益、欣賞表演，把年味和公益一次帶回家。（記者陳雅芳攝）

「老師，我想要一副平安的！」、「這張是要貼在店門口的。」永靖鄉公所今（31）日上午在公所前廣場舉辦「115年新春揮毫捐發票贈春聯暨公益義賣活動」，邀請沈宗儒、劉建居等多位書法名家現場揮毫，吸引不少民眾扶老攜幼前來共襄盛舉。

永靖鄉長魏碩衛指出，今年活動延續「寫春聯也能做公益」的精神，民眾只要捐出1月份紙本或雲端發票2張，就能兌換一副現場揮毫或預先書寫好的春聯。鄉公所表示，募集到的發票將全數捐贈華山基金會等公益團體，讓大家在迎新除舊的同時，也能順手把愛心送出去，為弱勢族群添一份暖意。

活動現場從舞台到攤位都相當熱鬧，一早由社區迎賓熱場揭開序幕，永北、新莊、永南、五福等社區接力登場，舞蹈、律動輪番演出，台下掌聲不斷；緊接著「敦厚太鼓團」氣勢登場，鼓聲震撼整個廣場，也象徵新的一年精神抖擻、好運正式啟動。

永靖鄉長魏碩衛表示，春聯不只是裝飾，更代表每個家庭對新年的期盼，透過揮毫活動，不僅能保存書法文化，也把公益與關懷融入其中，讓過年不只是熱鬧，更充滿溫度。

除了揮毫活動，現場也同步舉辦寒冬送暖行動，永靖國際獅子會發放物資給93位在地弱勢長者。獅子會會長程建憲表示，歲末年終加上經濟不景氣，希望透過實際行動，讓長輩們在過年前感受到社會的關心與支持，「有人記得你，就是最溫暖的事」。

現場同時規劃公益跳蚤市場義賣及多項政令宣導攤位，還能聽到薩克斯風現場演奏，旋律在廣場中流動；魏碩衛也感謝所有協辦單位、社區團體及志工的投入，讓活動一年比一年精彩，希望透過這樣的活動，讓鄉親把春聯、祝福與滿滿的好心情一起帶回家，歡歡喜喜迎接農曆新年。