（有影片）／數萬民眾擠爆伸港撿便宜 隱藏版內衣廠拍落幕

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】和伸內衣年終特賣會自去年12月26日展開，為期九天的「隱藏版廠拍」今（4）日下午圓滿落幕，上百萬件男女內著、機能衣、保暖衣褲以市售二、三折起優惠吸引數萬民眾前來搶購，現場熱鬧滾滾、擠滿人潮。

和伸內衣年終特賣會九天「隱藏版廠拍」今日下午落幕，上百萬件男女內著及保暖衣褲以市售二、三折起優惠吸引數萬民眾搶購。（記者陳雅芳攝）

和伸內衣年終特賣會一連九天的「隱藏版廠拍」，今（4）日下午在伸港鄉廠區畫下句點。許多民眾手提大袋戰利品，扼腕表示：「怎麼才辦九天啦，下次一定要早點來！」也有人笑說，整個荷包都準備好了！」遠從台中、南投專程前來的民眾更直呼，「跑一趟真的很值得，折扣這麼大、款式又多！」和伸有限公司表示，明年是否再辦將視機緣而定。

彰化縣議員周君綾今（4）日上午前往血拼發現特賣會現場可說是「貨真價實的大拍賣」，上百萬件商品涵蓋男女內著、機能衣、保暖衣褲，多款零碼男褲、女褲限量出清，價格最低僅市售二、三折起。元旦低溫也讓保暖內著成為搶手商品，許多民眾一進廠房就直奔保暖衣區搶貨。

除了折扣吸引人，廠區內還特別布置休息區與飲水區，方便民眾購物累了可以小歇片刻，民眾表示，「現場雖然人多，但安排得很好，不會手忙腳亂」，不少家庭帶著長輩、小孩一起來挑選新年保暖衣物，氣氛溫馨熱鬧。

和伸有限公司副理林勤謀表示，和伸內衣成立於2002年，除了代理?V壹族、HANG TEN、SP POLO等知名品牌，也致力經營自創品牌「貝妮嘉露」，目前全台已有40多個賣場據點。這次特賣會特別選在伸港鄉泉厝村的小巷廠房內舉辦，因此被民眾稱為「隱藏版廠拍」，保證款式多、尺寸齊全、價格優惠。

林勤謀補充，年終特賣會不只是回饋消費者，更希望透過實惠價格，讓更多家庭在冬季添購保暖衣物，過一個溫暖新年。他說：「我們希望大家買得開心，也能感受到和伸對地方鄉親的心意。」

九天特賣期間，無論是搶折扣、抽獎，還是淘到自己喜歡的零碼尺寸，民眾都留下滿滿戰利品與滿意笑容，也讓「隱藏版廠拍」成為彰化冬季購物的一大盛事。