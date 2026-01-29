（有影片）／數錢數到手軟 彰化市發6千元敬老金點鈔現場曝光

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】這不是電影畫面！彰化市公所今（29）日發放春節敬老禮金，現場近200人排排坐「人肉點鈔」，桌上千元大鈔堆成小山，為3.1萬名長者準備6000元大紅包，場面相當壯觀。

彰化市公所發放敬老禮金，近200名里幹事與志工「人肉點鈔」，滿桌千元鈔票，場面相當壯觀。（記者陳雅芳攝）

過年前先看到滿桌現金！彰化市公所今（29）日起發放春節敬老禮金，為了替仍選擇領現金的長者準備紅包，市公所一早就在介壽生活藝文館上演「人肉點鈔大工程」，全市73里里幹事、志工與市公所人員通通到齊，近200人排排坐、低頭數錢，場面壯觀，宛如大型流水線。

現場每張桌子都是一疊疊千元鈔票，鈔票鋪滿桌面，大家一邊快速點鈔、一邊分裝紅包，每個紅包袋裡都要塞進整整6000元，有人笑說「數到手都快抽筋」，也有人直呼「平常哪有機會一次看到這麼多現金，真的很震撼」。

由於今年仍有7000多名長者堅持親領現金，市公所必須動員人力手動點鈔、裝袋，單日最高有超過4000萬元現金在市區流動。彰化警分局不敢大意，派出150人次警力全程護鈔，現金從點鈔現場一路送往各里辦公室，確保每一包敬老金都安全送到長輩手中。

彰化市長林世賢也到場和大家一起點鈔，親自把一疊疊鈔票分裝進紅包袋，並慰勉現場工作人員的辛勞。他表示，春節敬老禮金全數來自市公所自籌財源，並非外界誤以為的香油錢，雖然市公所財政不算寬裕，但仍優先把錢用在照顧長者身上。

市公所指出，今年共有3萬1911名長者符合資格，總發放金額達1億9146萬6000元，目前已有77.38%的長者選擇轉帳，親領現金比例降至22.62%，像竹中里今年僅5人領現金，未來這種「200人點鈔、滿桌現金」的畫面，可能會逐年成為難得一見的場景。

不少長者今天親自到里辦公室領取紅包，笑得合不攏嘴，有人說要拿來買年貨，也有人準備包紅包給孫子，還有家屬代領時笑說，這麼多現金要怎麼安全帶回家，「也是一門學問」。