（有影片）／斗六騎士疑自撞違停大貨車 受困車底搶救不治身亡

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣莿桐鄉26日晚間發生一起死亡車禍，斗六分局於18時05分接獲報案後立即派員前往處理。事故地點位於溪美1-12號，現場一輛普通重型機車不明原因自撞違停於路旁的大貨車，騎士廖姓男子受困車底、傷勢嚴重，經送醫仍宣告不治。

廖男沿台一丁線往斗六方向直行，不慎碰撞由張姓男子違規停放的大貨車後方，撞擊力道猛烈。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

據警方調查，廖男沿台一丁線往斗六方向直行，不慎碰撞由張姓男子違規停放的大貨車後方，撞擊力道猛烈。消防局表示，救援到場後發現機車騎士受困貨車底部，已呈OHCA狀態。救護人員立即以電動破壞器材、千斤頂及破壞鉗協助脫困，隨後施以CPR、AED、長背板固定等急救措施，並由救護車緊急送往台大雲林分院，仍不幸不治。

救護人員以電動破壞器材、千斤頂及破壞鉗協助脫困，隨後施以CPR、AED、長背板固定等急救措施，但仍不幸不治。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

斗六分局第五組組長何圳生表示，案件由交通小隊進一步調查釐清肇事責任，同時再次呼籲駕駛人行車務必遵守交通規則，減速慢行並注意車前路況，以避免憾事發生。警方強調，違規停車不僅妨礙交通，也容易造成事故風險，相關責任將依法究辦。

