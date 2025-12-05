（有影片）／新住民夫妻共作幸福對杯 彰化移民署辦家庭課程加溫感情

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為協助新住民家庭更快適應在台生活、促進夫妻感情交流，移民署彰化縣服務站今（5）日開辦新住民家庭教育課程，邀請多元文化講師范氏伶分享在台成長歷程，並帶領新住民夫妻體驗「幸福轉印對杯」手作活動。參與者在杯身轉印專屬圖案，象徵夫妻攜手共度「一輩子」，現場洋溢甜蜜氣氛。

移民署彰化縣服務站今日辦理家庭教育課程，新住民夫妻在講師范氏伶帶領下共同製作「幸福對杯」，小小杯子盛滿滿滿的甜蜜。（彰化縣服務站提供）

課程中，范氏伶以溫柔卻帶力量的語氣，講述自己當年初到台灣的心情。她回憶，不會中文的她從最基礎的識字班開始學起，「那時候連菜單都看不懂，但我告訴自己一定要學好中文，才能更好地照顧家庭、融入社會。」如今，她已成為越南語遠距教學老師，也是各地爭相邀請的文化講師。

她分享婚姻經營的秘訣很簡單-「節日吃一頓飯、送小禮物、常常說謝謝。」她笑著說，只要珍惜每一次相處，就是在創造幸福。「文化不同，但愛的方式可以用理解與陪伴填滿。」

活動中，范氏伶特別設計了象徵越南與台灣文化元素的圖案，包括蓮花、斗笠、檳榔葉、台灣藍鵲、茶文化等，讓夫妻自行挑選、拼貼屬於兩人的象徵。當熱轉印機啟動、白色杯身開始浮現亮麗花色時，現場驚呼聲此起彼落。

不少夫妻細心討論杯子上的每一個小細節，有些人挑選代表兩國文化的符號，有些人則把「我愛你」以越南語、中文同時印上，意寓「跨國愛情無國界」。

來自越南的阮小姐與先生在完成作品後，兩人臉上都掛著滿滿成就感。她說：「先生平常工作很忙，今天能一起動手做一件作品，我覺得非常珍惜。以後每天喝水看到這杯子，就會想到我們今天一起努力的樣子。」她的先生在旁補充：「原來做手作比想像中有趣，這杯子是我們家的紀念品。」

移民署彰化縣服務站主任陳駿璿表示，新住民家庭是台灣多元文化的重要力量，婚姻需要經營，而「對杯」象徵兩人攜手走過一生的承諾。他比喻：「熱轉印的過程就像婚姻，需要用心、耐心，也需要適時加溫，才能讓愛情不褪色、圖案永遠清晰。」