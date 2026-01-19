（有影片）／旅客驚恐閃避！刀光一瞬間 彰化火車站通勤高峰驚魂

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化火車站昨（18）日下午發生持刀脅持事件，一名33歲吳姓男子因誤會，一時情緒激動對一名蘇姓移工架刀，所幸在移工友人及站務人員協助下迅速壓制，警方也立即到場逮捕，現場無人受傷。吳男已依恐嚇、妨害自由等罪嫌移送法辦。

彰化火車站昨天下午人潮擁擠時，33歲男子突然拿刀脅持移工！幸好移工好友和站務人員出手制止，警方快打部隊火速逮人，驚險一幕幸無人受傷。（民眾提供）

昨（18）日下午4時37分，正值彰化火車站通勤高峰，人潮川流不息之際，驚險一幕突然上演。33歲吳姓男子見到蘇姓移工與女性友人嬉鬧，誤以為蘇男對女子行為不軌，一時情緒失控，從口袋掏出折疊刀，架住蘇男脖子。

「有人拿刀！快閃開！」周遭旅客驚呼，尖叫聲在站內回響。人群瞬間慌亂，有人急忙往兩側閃避，也有人停下腳步，用手機拍攝驚險畫面。現場一度陷入緊張氣氛。

蘇姓移工的友人見狀毫不猶豫，上前協助。站務人員也立刻衝向現場，三名移工與多名站務人員合力將吳男壓制，成功奪下手中折疊刀。短暫的推擠過程中，吳男情緒激動，不斷掙扎，但在眾人協力下被制服。

彰化警分局接獲報案後，立即啟動快打機制，派遣6名警力不到5分鐘便抵達現場，迅速控制局勢，將吳男逮捕帶回，所幸事件中無人受傷。

警方初步調查指出，吳男與蘇姓移工素不相識，整起事件屬個人誤會所致。吳男近期情緒不穩，前幾天才因毒品案件被查獲，家庭關係也不佳。他在警詢時聲稱「是在主持正義」，但警方查證後確認純屬誤解。

警方表示，吳男的行為已涉及刑法305條恐嚇危害安全罪及151條恐嚇公眾罪，將移送彰化地檢署偵辦，並建議檢方聲請羈押，以防再次發生類似脫序行為。彰化警分局強調，未來將持續加強火車站及周邊巡查與守望勤務，保障通勤民眾安全。

目擊旅客表示，「看到有人拿刀，真的嚇壞了，還好有移工朋友和站務人員及時制止，不然不知道會發生什麼事。」也有網友在影片留言直呼，「現在出門都要小心三寶了！」