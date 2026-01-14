（有影片）／春日浪漫花海來了！「Bloom彰化」邀你打卡拍美照

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】春天到啦～彰化市的「2026 Bloom彰化—浪漫相遇」花海活動又來囉！市長林世賢今（14）日在彰草路123巷旁為浪漫花海活動暖身，林世賢說，市公所把農田變身成8公頃超繽紛花海，波斯菊、百日草、向日葵開得正美，花期一直到2月上旬，超適合來拍拍照、放鬆走走。

彰化Bloom花海1月17日開放，浪漫花海登場！波斯菊、百日草、向日葵繽紛綻放，親子同樂好好玩。（記者陳雅芳攝）

彰化市公所延續每年人氣花海，今年以「2026 Bloom彰化—浪漫相遇」為主題，和在地農友合作，在彰草路123巷旁打造超過8公頃的彩色花田，賞花期一路延續到2月上旬。

市長林世賢表示，活動不只是賞花，更讓大小朋友親近土地、感受農村魅力。今年1月17日（星期六）上午9點到下午3點半，花海入口將有多元展演與體驗活動，最受親子期待的「拔蘿蔔農事體驗」下午3點登場。現場還有幼童律動、親子DIY、可愛動物互動區、闖關遊戲，以及大型稻草捲拍照區，保證療癒又好玩。

踏入彰草路123巷旁的花田，仿佛瞬間穿越到春天的夢境：大片波斯菊像彩色波浪般起伏、隨風擺動；百日草鋪成柔軟地毯，紅、黃、橘交錯映照陽光；向日葵高高挺立，金色花盤迎向溫暖的冬日陽光，整片花海像在向你招手。微風帶著花香流竄，香甜中帶著泥土的氣息，每一步都像踏進浪漫的畫卷。

花海中還設有美食市集與在地農特產展售，咖啡、蜂蜜水等限量免費品嚐，賞花之餘，也能享受暖心滋味。拍照上傳FB公開分享並按讚，還可獲得精美小禮物（數量有限，送完為止）。

林世賢熱情邀請大家，帶上親友，漫步在花海間，感受風拂花香、陽光灑落，拍出最浪漫的照片、拔蘿蔔收穫喜悅、參與親子闖關，在8公頃的彩色花田裡，與春天來一場幸福又浪漫的相遇，為新的一年留下最美好的回憶。