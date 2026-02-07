（有影片）／ 春節連假台61線口湖休息站人氣爆棚 「來口湖馬上幸福」口湖魚三寶及雲林良品年節促銷登場

春節連假台61線口湖休息站人氣爆棚，「來口湖馬上幸福」口湖魚三寶及雲林良品年節促銷登場。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】春節連續假期期間，全台各大休息站湧現返鄉與出遊人潮，其中位於台61線的雲林口湖休息站人氣更是爆棚。為迎接年節商機，雲林縣政府攜手在地農漁團體，7日於口湖休息站舉辦「來口湖馬上幸福」口湖魚三寶及雲林良品年節促銷活動，主打烏魚子、蒲燒鰻魚及台灣鯛等在地特色伴手禮，吸引大量遊客駐足選購。

雲林縣長張麗善、交通部公路局雲嘉南區養護工程分局副分局長黃秋揚、台灣在地農經整合協會秘書長吳瑞忠、全家便利商店股份有限公司林俊松經理、李記林怡伶、口福曾煥亦、豐樺林豐樟、胭脂鰻嚴竹英、社團法人雲林縣心生活發展協會總幹事蔡嘉琪(創會理事長)、雲林縣農業微生物光合菌教育發展協會理事長莊清淳、雲林縣華武壟觀光導覽協會理事長簡美淳、雲林縣華武壟觀光導覽協會輔導理事長王麗珠、雲林縣第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達、口湖鄉金湖休閒農業發展協會理事長李永鴻、口湖鄉金湖休閒農業發展協會經理蔡云姍等貴賓出席，歡迎全國鄉親走春來到雲林，品嚐最新鮮、最在地的農漁美味，並祝福大家新春愉快、萬事如意。

廣告 廣告

春節連假台61線口湖休息站人氣爆棚，「來口湖馬上幸福」口湖魚三寶及雲林良品年節促銷登場。（圖／記者洪佳伶攝）

縣長張麗善表示，過年快到了，大家都在準備團圓飯，縣府也希望把雲林最好的農漁產品推薦給大家。透過幸福61公路的口湖休息站，結合便利商店和各大通路，讓行經61線、到休息站休息的民眾，都能輕鬆買到雲林良品、雲林嚴選等優質農漁產品。不只在休息站，全家、7-Eleven、全聯、新東陽及各大超市，也都買得到雲林的農漁產品。縣長也特別推薦年節必備的「口湖三寶」──烏魚子、鰻魚和台灣鯛，邀請大家不論是團圓飯或送禮，都能多支持雲林，一起把最鮮甜、最美味的好產品帶回家。

春節連假台61線口湖休息站人氣爆棚，「來口湖馬上幸福」口湖魚三寶及雲林良品年節促銷登場。縣長張麗善致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

台灣在地農經整合協會秘書長吳瑞忠表示，這次推出的「口湖三寶」不只在雲林買得到，從北部的新竹新豐、中部的台中大安，到南部濱海地區，北中南都有據點，讓民眾走到哪、都能品嚐到雲林的好味道。因為新春有九天連假，很多民眾會安排出遊、慢遊濱海地區，只要到海線，就能買到、吃到雲林三寶──鰻魚、烏魚子和台灣鯛。連假期間現場也特別推出多款魚產品免費試吃，邀請大家親自品嚐。用雲林人最大的熱情，透過最好的農漁產品，和全台各地的民眾「做交陪、交朋友」，讓大家在新春期間，不只看得到、買得到，也吃得到雲林的用心與熱情。

春節連假台61線口湖休息站人氣爆棚，「來口湖馬上幸福」口湖魚三寶及雲林良品年節促銷登場。台灣在地農經整合協會秘書長吳瑞忠致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

交通部公路局雲嘉南區養護工程分局副分局長黃秋揚表示，在春節連假期間，台61線是大家疏運的重要道路，我們希望各位用路人在行經台61線時，能善加利用北、中、南各休息站，包括新豐、大安以及口湖休息站，作短暫休息或享用餐飲。特別是口湖休息站，它是我們最早成立的休息站，也是最具在地特色的站點，提供豐富的水產美食及在地伴手禮，是非常值得造訪的亮點。希望大家在新春期間多多使用台61線休息站，祝各位旅途平安、春節愉快。

春節連假台61線口湖休息站人氣爆棚，「來口湖馬上幸福」口湖魚三寶及雲林良品年節促銷登場。交通部公路局雲嘉南區養護工程分局副分局長黃秋揚致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

活動期間現場安排多道創意料理示範，包括「五福臨門烏魚子米糕」、「果漾烏金串」、「蔬果鰻鰻」、「鮮蝦佐柑橘小番茄」、「龍騰馬躍雙鮮鍋（鰻魚與台灣鯛）」及「年年有餘．椒鹽獻瑞（椒鹽台灣鯛）」等，充分展現雲林漁產的多元風味。春節九天連假期間，除現場試吃體驗外，也推出限定年節好禮及限時限量優惠，讓民眾輕鬆選購。

春節連假台61線口湖休息站人氣爆棚，「來口湖馬上幸福」口湖魚三寶及雲林良品年節促銷登場。（圖／記者洪佳伶攝）

春節連假台61線口湖休息站人氣爆棚，「來口湖馬上幸福」口湖魚三寶及雲林良品年節促銷登場。（圖／記者洪佳伶攝）

春節連假台61線口湖休息站人氣爆棚，「來口湖馬上幸福」口湖魚三寶及雲林良品年節促銷登場。（圖／記者洪佳伶攝）

春節連假台61線口湖休息站人氣爆棚，「來口湖馬上幸福」口湖魚三寶及雲林良品年節促銷登場。（圖／記者洪佳伶攝）

春節連假台61線口湖休息站人氣爆棚，「來口湖馬上幸福」口湖魚三寶及雲林良品年節促銷登場。（圖／記者洪佳伶攝）