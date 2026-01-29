（有影片）／春節9天連假車潮 公路局公布彰化疏運與替代路線

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】因應115年春節連續假期返鄉與出遊人潮，交通部公路局自2月13日至22日啟動春節連假交通疏運計畫，強化省道、快速公路及國道替代道路整備，盼分散車流、確保行車順暢。

春節連假將自2月14日至22日展開，交通部公路局已啟動疏運計畫，提供替代路線與客運優惠，提醒民眾提早規劃行程，確保行車順暢。（記者陳雅芳攝）

公路局中區養護工程分局今（13）日邀請彰化地區媒體說明疏運重點指出，春節期間彰化縣內八卦山大佛風景區、鹿港天后宮國家歷史風景區及溪州公園等地，預期將湧入大量人車。其中，台1線221公里處鄰近的溪州公園，因舉辦「2026花在彰化」活動，賞花人潮可期，周邊道路將加強交通疏導與號誌調控。

中區養護工程分局說明，前往八卦山大佛風景區，建議可由國道1號彰化交流道接台19線，或王田交流道接台1線南下，亦可由國道3號快官交流道轉台74甲線、彰195線進入；前往鹿港歷史風景區，南下車流可由國道1號彰化交流道接142線，或國道3號和美交流道轉台61線、台17線，北上則建議由埔鹽系統交流道接台76線、144線。

至於溪州公園，南下車流可由國道3號快官系統交流道轉台74甲線、東彰路及152線前往，北上則可由國道1號西螺交流道接台1線、152線進入。

公路局指出，若春節期間國道出現壅塞，彰化地區國道1號可改走台74、台74甲及台1線，國道3號則可利用台61線、台14線作為替代道路。其中，國道3號北上霧峰路段壅塞時，可由中興系統交流道轉台76線、144線銜接台61線；南下快官、霧峰路段壅塞時，則建議由快官系統交流道轉台74甲線、台14丙、台14線，再接草屯交流道續行。

為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，公路局於2月13日至22日推出春節客運優惠，包含88條國道客運路線享票價6折，持TPASS 2.0+票卡最高可享42折優惠，另國道客運、臺鐵、高鐵轉乘在地客運，可享基本里程或一段票免費，轉乘指定幸福巴士全程免費。

彰化監理站站長黃建興表示，春節期間可多加利用縣內公路客運路線及臺灣好行「鹿港祈福線」、「鹿港祈福快線」，規劃彰化迎春納福賞燈行程，也建議下載「iBus」APP，即時查詢班次、票價與到站資訊，讓搭車更便利。