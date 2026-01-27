（有影片）／景氣震盪映照民生 鹿港冬令救濟戶數增至377戶

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】去年台美關稅波動，讓不少基層家庭生活受影響，鹿港鎮今年冬令救濟低收入戶比去年多了5戶。今（27）日鹿港鎮公所在鎮公所廣場舉辦「寒冬送愛．溫馨關懷」活動，現場排滿鄉親，弱勢民眾直呼：「真是及時的幫助！」

鹿港鎮公所舉辦「寒冬送愛．溫馨關懷」活動，發放紅包與與禮券，有377戶經濟弱勢民眾受惠。（記者陳雅芳攝）

近期美國對台關稅定調15％且不疊加，讓產業界稍感寬心，但回顧去年，關稅波動曾導致不少企業放無薪假，對基層家庭生活造成壓力。這些影響，也反映在鹿港鎮冬令救濟的統計數字上。今年低收入戶受助戶數由去年的372戶增至377戶，多了5戶，增幅約1.3％。

今（27）日一早，雖然清晨氣溫偏低，鹿港鎮公所廣場有排隊領紅包的鄉親們，準備領取現金，鎮長許志宏到場慰問，提醒大家近期日夜溫差大，要注意保暖，也鼓勵大家保持健康，迎接新年。

這項活動由鹿港鎮公所每年歲末舉辦，今年結合昭輝實業、昇歷金屬、寧偉公司等9家企業及善心人士的力量，捐贈現金與物資，現場除了紅包與禮券，還有米、油、麵條等民生必需品，希望讓弱勢家庭過年也能溫暖安心。

每戶低收入戶可領到5,800元現金紅包及600元禮券，減輕年節生活壓力。現場不少受助民眾分享了自己的心情與故事。

林阿姨今年已70歲，獨居，平常靠退休金與政府補助維持生活。她笑著說：「這筆紅包真的是雪中送炭，平常買菜、添衣物、冬天取暖都要算很久，現在一次搞定，心裡真的暖暖的。」

單親媽媽張小姐帶著兩個孩子來排隊領紅包，她坦言去年因工作不穩，家裡經濟非常緊張。「去年過年幾乎沒辦法買新衣服給孩子，今年有了這份幫助，真的可以安心過年。」她眼中閃著感動的淚光，「這種溫暖，是金錢買不到的。」

許志宏表示，企業「取之於社會、用之於社會」，能在景氣起伏時伸出援手，除了提供實質幫助，也能帶動更多人加入公益，形成善的循環，讓社會更加祥和。歲末寒冬，鎮公所也期盼透過公私協力，讓每一位需要幫助的鄉親都能感受到溫暖。