（有影片）／暌違20年！埔心鄉全民動起來 兒童公園嗨翻天

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣埔心鄉今（15）日在兒童公園舉辦「2025全員一起動起來暨公民審議系列活動」，結合趣味競賽、親子樂園、公民審議成果展與美食市集，吸引各年齡層居民熱情參與，現場笑聲、掌聲不斷。

埔心鄉公所在兒童公園舉辦「2025全員一起動起來暨公民審議系列活動」，結合運動會、成果展與親子樂園，吸引眾多民眾闔家同樂。（記者者陳雅芳攝）

活動上午由貴賓報到及運動員進場拉開序幕，運動員宣誓、熱身操與開幕儀式接連舉行，象徵社區同心協力、活力啟動。隨後，社區居民熱情投入各項趣味競賽，包括拔河、趣味接力與親子互動遊戲，不僅考驗體力，也增進了社區凝聚力。

現場設施與活動豐富多元，「充氣城堡親子樂園」吸引孩子們爬上爬下，笑聲不斷；「美食市集」飄散香氣，提供在地特色小吃與飲品；「社區秀自己創意PK舞台」則展示居民自編舞蹈、手作藝術及創意表演，引發熱烈掌聲。值得一提的是，「公民審議成果展」完整呈現居民對社區公共議題的討論與共識成果，讓參與民眾感受公共參與的力量。

埔心鄉長張佩瑩指出，埔心鄉已超過20年未舉辦大型全民運動活動，這次活動透過運動、文化與公民參與結合，不僅讓社區在交流中凝聚，也展現埔心鄉「健康、幸福、共榮」的生活理念。她強調，未來將持續推動社區參與計畫，期盼將埔心打造為最宜居、幸福的城鄉。

現場鄉民也分享參與心聲，張姓家長說：「看到孩子在充氣城堡玩得這麼開心，我也感到幸福！」李姓居民則表示：「這樣的活動好久沒有了，全家一起參加真的很開心，也看到社區的活力與創意。」活動尾聲，各社區進行成果發表與頒獎，大家互相鼓掌慶祝，現場笑聲、掌聲此起彼落，氣氛熱烈而溫馨。

活動不僅帶動了運動熱潮，也促進社區互動與公民參與，讓居民在運動、文化與創意中共享幸福時光，也為埔心鄉注入滿滿的活力。