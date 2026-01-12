（有影片）／暖心劉女士贈年菜到宅圍爐 雲林家扶陪伴隔代家庭迎新年

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】農曆新年將近，為讓弱勢家庭感受團圓溫情，雲林家扶中心12日展開溫馨行動，社工員化身「到宅私廚」，走進隔代教養家庭的老宅，親手烹調豐盛年菜，陪伴阿公、阿嬤與孫子們提前圍爐迎新年。這場充滿人情味的活動，源自不願具名的劉女士愛心捐贈，準備北農嚴選的100份年菜禮盒，讓家扶家庭在寒冬中感受年節的溫暖。

這場充滿人情味的活動，源自不願具名的劉女士愛心捐贈，準備北農嚴選的100份年菜禮盒（紅圈處）。（圖／記者蘇榮泉攝）

當天，家扶社工們將劉女士愛心捐贈的鲍魚鹿野雞湯、筍香富貴蹄、櫻花蝦料理、白菜獅子頭等年菜重新加熱、巧手擺盤，成為一桌色香味俱全的團圓佳餚，還搭配長年菜與水果，讓長輩與孩子們共享年節氣氛。社工們忙進忙出，讓簡樸的老屋瞬間洋溢過年的喜悅。

越南籍家長陳翠姮一同參與，她帶來越南新年必吃的粽子、春捲與米粉湯，與吳家分享家鄉味。（圖／記者蘇榮泉攝）

雲林家扶督導王耀慶表示，此次到宅服務的對象為吳姓隔代教養家庭，阿公因中風及心血管疾病需定期回診，視力亦受影響；阿嬤除照顧兩名孫子，還得在包裝工廠從事計件臨時工作，微薄收入撐起全家生活。透過年菜到宅服務，希望減輕長輩負擔，讓一家人能安心享用團圓飯。

家扶社工們將劉女士愛心捐贈的鲍魚鹿野雞湯、筍香富貴蹄、櫻花蝦料理、白菜獅子頭等年菜重新加熱、巧手擺盤，成為一桌色香味俱全的團圓佳餚。（圖／記者蘇榮泉攝）

活動中也邀請越南籍家長陳翠姮一同參與，她帶來越南新年必吃的粽子、春捲與米粉湯，與吳家分享家鄉味。翠姮表示，過去在家扶支持下度過艱難時期，孩子得以順利就學，如今能回饋社區、為長輩準備年菜，格外感恩，也祝福大家平安順遂。

陳翠姮表示過去在家扶支持下度過艱難時期，孩子得以順利就學，如今能回饋社區、為長輩準備年菜，格外感恩。（圖／記者蘇榮泉攝）

吳阿嬤看著滿桌佳餚感動不已，直言以往年節只能簡單準備祭拜料理，這次看到如此豐盛的年菜，內心滿是感激與感動。她說，先生近年身體狀況反覆，這份溫暖的關懷讓全家人提早感受到過年的幸福。

筍香富貴蹄等年菜重新加熱、巧手擺盤，成為一桌色香味俱全的團圓佳餚。（圖／記者蘇榮泉攝）

雲林家扶表示，感謝劉女士連續兩年捐贈年菜禮盒，中心也同步將100份冷凍年菜發送給服務家庭，讓更多弱勢家庭在年節期間能闔家共享幸福滋味，感受社會溫暖與祝福。

白菜獅子頭等年菜重新加熱、巧手擺盤，成為一桌色香味俱全的團圓佳餚。（圖／記者蘇榮泉攝）

