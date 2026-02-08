（有影片）／暖心過好年！彰化家扶圍爐 孩子笑容超燦爛

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】上菜了！寒冬裡最暖的一餐！彰化家扶今（8）日在秀水益源古厝舉辦「新春幸福年菜圍爐」，邀請福興、鹿港、秀水鄉近200戶扶助家庭參與。現場不只是吃年菜，還有滿滿祝福、精彩表演、互動遊戲，讓孩子和家長一起感受濃濃的年節氣氛。

彰化家扶今日在秀水益源古厝舉辦「新春幸福年菜圍爐」，近200戶扶助家庭齊聚共享團圓年菜，並欣賞精彩表演。（記者陳雅芳攝）

隨後家扶兒帶來氣勢十足的醒獅與戰鼓表演，鼓聲震撼、獅躍翻騰，孩子們展現練習成果與自信神情，點燃全場熱鬧氣氛。彰化縣長王惠美也到場感謝善心企業與廠商支持，並頒發感謝狀，讓家扶家庭能共享團圓年夜飯。

廣告 廣告

活動一開始，貴賓們化身「幸福使者」，手持象徵吉祥的新春物品，一一為孩子和家長送上祝福：蘋果寓意平安順心、橘子象徵大吉大利、柿子與花生帶來好事發生、長年菜祈求健康長壽。孩子們興奮地伸手接過，笑容洋溢，現場彷彿被滿滿幸福包圍。

彰化家扶今日在秀水益源古厝舉辦「新春幸福年菜圍爐」，近200戶扶助家庭齊聚共享團圓年菜，並欣賞精彩表演。（記者陳雅芳攝）

家扶基金會董事林條金、益源古厝第七代長孫陳邦弘和家扶主任王震光敲鑼擊鼓，宣布圍爐正式開始貴賓們端上熱騰騰的豐盛年菜，邀請家扶親子一起享用，6道年菜有古早味佛跳牆、雙蔘燉烏雞、櫻花蝦米糕、無錫排骨、蒜味河粉鮮蝦、富貴金絲元蹄，道道色香味俱全，不僅暖胃，更溫暖人心，吃飽後財神爺更驚喜現身發放紅包，孩子們開心地收下滿滿祝福。

秀水鄉的小傑，因母親體弱無法工作，多倚靠補助維生，生活艱辛，鮮少能享用豐盛的佳餚，年節將至，他很感謝家扶提供的愛心年菜，讓一家人可以享用美味的年夜飯；鹿港鎮的小薇患有法洛氏四重症，為維持生命已接受多次心臟手術，適逢農曆春節，她感謝善心人士捐贈年菜，讓一家人能一起圍爐，共享團圓與祝福的佳餚。

彰化家扶今日在秀水益源古厝舉辦「新春幸福年菜圍爐」，近200戶扶助家庭齊聚共享團圓年菜，並欣賞精彩表演。（記者陳雅芳攝）

彰化家扶主任王震光表示，今年適逢家扶在彰化深耕60週年，感謝每一位參與認捐年菜的無名英雄，11年來響應年菜募集，累積募集超過1萬7千套年菜，讓受扶助家庭能享用一份熱騰騰的年菜；今年祥鼎鋁業公司董事長廖英宏伉儷更合捐310套年菜，傳遞溫暖。