（有影片）／書法迎春暖人心 和美贈春聯結合節能宣導年味濃

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆春節將至，玉聖社會服務關懷協會今（8）日在和美鎮仁美黃市場舉辦「好運奔騰贈春聯暨節能減碳宣導活動」，書法名家現場揮毫，300份春聯吸引大批民眾排隊索取，市場瀰漫濃濃年味。

迎接春節，玉聖社會服務關懷協會在和美仁美黃市場辦理贈春聯活動，300份手寫春聯吸引民眾排隊索取，年味濃厚。（記者陳雅芳攝）

今（8）日一早市場騎樓前便出現排隊人潮，許多民眾手拿號碼牌等待書法家落筆，有人提前寫好字句、有的現場討論內容，「平安喜樂」、「開市大吉」、「學業進步」、「招財進寶」聲此起彼落。紅紙鋪滿長桌，墨香飄散在市場攤位之間，民眾一邊聊天一邊等待，氣氛熱鬧宛如小型年節市集。

不少攤商特地放下生意排隊，請老師把店名與吉祥話寫進春聯，準備貼在攤位門口討好彩頭；也有長輩替全家大小各求一幅，拿到作品後立即攤開欣賞並合影留念。帶著孩子前來的家長說：「印刷的到處都有，但手寫的才有溫度，也比較有過年的感覺。」小朋友則在一旁模仿書法家運筆，體驗寫毛筆的樂趣。

玉聖社會服務關懷協會邀請彰化縣道東文教協會謝金德、林文雄、謝武宏等5位書法名家現場揮毫，筆鋒或剛勁或圓潤，一幅幅「春」、「福」躍然紙上。書法家不時與民眾互動，解說字體寓意與筆法結構，讓等待不只是排隊，而是一場近距離文化體驗。

玉聖社會服務關懷協會執行長周冠豪表示，希望藉由新春揮毫讓民眾親身感受筆墨之美，透過名家親筆春聯傳遞祝福與關懷，把正向能量送入社區每個角落；活動也結合節能減碳宣導，提醒大家從日常生活做起，過年同時守護環境。

縣議員周君綾指出，在數位化與3C產品普及的時代，人們習慣以鍵盤與手機輸入取代書寫，提筆寫字的機會愈來愈少，甚至有人逐漸生疏於文字書寫。透過邀請書法家現場揮毫寫春聯，不僅重現傳統年節氛圍，也讓民眾近距離感受筆墨線條的溫度與漢字之美，重新體會書寫所承載的文化底蘊與人情味。

她也表示，今年已是連續第17年舉辦贈春聯活動，貼春聯象徵除舊布新與萬象更新；適逢馬年，更祝福鄉親「龍馬精神、馬到成功、一馬當先」，期盼新的一年平安順遂、事事如意。