（有影片）／曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶 「內褲裝到飽」人氣爆棚

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】國內知名內衣品牌今（12）日舉辦年度廠慶嘉年華，今年以粉嫩色系最火紅，首日活動吸引近萬名民眾到場搶購，當季正品下殺近6折，現場「內褲裝到飽」活動更成焦點，排隊人潮絡繹不絕。

內衣品牌年度廠慶開跑，婆婆媽媽及民眾湧入現場大補貨，首日湧入近萬名省錢一姐瘋狂選購。（記者陳雅芳攝）

彰化知名內衣品牌年度廠慶嘉年華於今日正式開跑，活動為期三天。首日現場湧入近萬名民眾，不少婆婆媽媽一早就排隊，手推車滿載各式內衣與配件，場面熱鬧、人聲鼎沸。主辦單位表示，今年活動特別重磅回饋，折扣力度與往年相當，錯過這一檔的消費者將需再等一年。

今年嘉年華加入多項全新互動亮點，其中最受矚目的「內褲裝到飽」活動吸引大批人潮排隊。活動方式簡單又刺激，只要購買專屬容器，即可自由挑選喜愛款式裝滿帶回家。來自南投的梁小姐在限定時間內，用1000ml容器裝入12件小褲，成功奪下「最會裝女王」稱號。她笑說，秘訣就是「不要讓容器內留下空氣，才能塞得更多！」現場民眾邊挑邊笑，氣氛輕鬆又熱烈。

因應即將到來的冷氣團，現場亦推出保暖衣物特賣，原價4,000多元的商品，三件特價999元。行銷經理陳怡璇表示，當季正品打8折，滿3,500元再抵688元，折扣下殺近6折，「50元起即可帶走品牌內衣內褲，非常划算。」

現場布置如《夢幻樂園》，設有旋轉獨角獸、彩虹能量屋及氣球魔法秀，並安排在地校園表演。親子入園可免費獲得氣球髮箍，增添逛街樂趣。

商品種類豐富，超過百萬件內衣、內褲、男款內褲、居家保暖衣、保暖褲及運動服等應有盡有。結帳出示手機即可參加萬元現金抽獎，消費滿3,500元再抽iPhone 17PRO、日本雙人來回機票、人氣盲盒及百貨禮券等20項豪華好禮。

曼黛瑪璉與瑪登瑪朵表示，今年重磅回饋消費者，既希望民眾選到高品質內衣，也能在嘉年華享受歡樂氣氛。A區新品內衣褲任選兩件8折、正品買一送一，熱銷組合3套1,680元；B區單件最低99元，滿2,500元再折250元，優惠力度與往年相當，提供消費者安心購物體驗。