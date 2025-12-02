（有影片）／李聖傑壓軸、煙火480秒！彰化歲末演唱會超強陣容曝光

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】搶不到「情歌王子」李聖傑個人演唱會門票的歌迷有福了！彰化縣政府將於12月20日晚間在彰化縣立體育場舉辦「2025彰化歲末演唱會」，李聖傑將擔任壓軸演出，搭配480秒璀璨煙火，陪民眾用音樂和光影迎接嶄新的2026年。

今（2）日上午，縣府在中庭舉辦宣傳活動，縣長王惠美表示，演唱會最大亮點，就是「情歌王子」李聖傑將壓軸開唱。他在12月26、27日準備攻蛋，這次先到彰化與歌迷提前同歡，可說是歲末最強福利。

同台還有深受聽團族喜愛的糜先生、小男孩樂團，創作歌手陳華、金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友，以及洪暐哲、鐘卓融Zorn、裴安等人氣歌手，一口氣集結當紅與實力派陣容，預料將掀起歲末最熱音浪。

彰化縣政府今日為「2025彰化歲末演唱會」舉辦宣傳會，縣長王惠美宣布，邀請9組跨世代歌手輪番上陣超派卡司。（記者陳雅芳攝）

王惠美指出，晚會當天民眾只要憑11、12月發票即可兌換摸彩券，有機會將星宇航空台中—日本雙人來回機票、光陽125機車、65吋液晶電視、洗衣機、冰箱等大獎帶回家。她表示：「來聽音樂、吃美食，還可能抱大獎回家，民眾絕對不虛此行。」

除了音樂演出，王惠美也推薦民眾將演唱會與彰化兩天一夜小旅行結合。彰化擁有充滿懷舊氣息的小西街、高賓閣，以及適合全家大小漫步的天空步道和八卦山親子探索區、天空遊戲場。必嚐美食則包括爌肉飯、肉圓及麻糬等在地小吃。

12月還有其他精彩活動接力登場。14日晚間，縣立美術館廣場將點亮聖誕樹，下午4時起舉辦由彰化縣音樂河社會福利協會辦理的園遊會及舞台表演。而「2026彰化月影燈季」將於12月27日正式點燈，展期至明（115）年3月1日，主題為馬年，結合RODY跳跳馬、櫻桃小丸子等知名IP、燈光秀及旋轉木馬，讓八卦山大佛風景區變身冬季「跳跳馬戲團」。

今年燈季特別與彰化子弟九把刀執導的2026春節賀歲電影《功夫》合作，每週五、六、日推出限定版電影主題燈光秀，點燈當日更有神秘嘉賓現身。王惠美強調，縣府精心策劃各項活動，歡迎全國民眾安排假期，來彰化感受音樂、光影與在地文化的冬季魅力。