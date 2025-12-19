（有影片）／李龍飛說明115社福政策 打造安心生活的口湖鄉

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】口湖鄉公所公布115年度社會福利補助措施，由鄉長李龍飛向鄉親說明年度重點政策，涵蓋長者照顧、年輕家庭支持及弱勢急難救助三大面向，期盼透過完善的福利制度，讓鄉民在不同人生階段都能獲得即時而溫暖的協助。

口湖鄉公所公布115年度社會福利補助措施，期盼透過完善的福利制度，讓鄉民在不同人生階段都能獲得即時而溫暖的協助。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

在長者照顧方面，口湖鄉持續辦理重陽敬老禮金，並推動長青食堂餐食服務與補助，提供長者穩定且營養的用餐支持。同時透過社區照顧關懷據點，進行關懷訪視與健康促進活動，讓長輩能在熟悉的家鄉安心生活、有人關心，落實在地安老的目標。

廣告 廣告

口湖鄉持續辦理重陽敬老禮金，並推動長青食堂餐食服務與補助，提供長者穩定且營養的用餐支持。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

針對年輕家庭，鄉公所持續辦理生育補助政策，第一胎就補助二萬元，希望減輕育兒初期的經濟負擔，營造安心生、放心養的友善環境，鼓勵年輕世代在口湖成家立業。

生育補助政策，第一胎就補助二萬元，希望減輕育兒初期的經濟負擔，營造安心生、放心養的友善環境，鼓勵年輕世代在口湖成家立業。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

此外，對於遭遇突發困境的鄉親，口湖鄉也提供急難救助與喪葬慰問金等協助機制，強調主動關懷、不漏接任何需要幫助的家庭，讓社會安全網發揮即時功能。

鄉親若對各項社會福利內容有任何疑問，可致電公所或社會課洽詢，期盼透過完善資訊傳達，讓福利資源真正送到需要的人手中，共同打造溫暖互助的口湖鄉。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

口湖鄉公所表示，鄉親若對各項社會福利內容有任何疑問，可致電公所或社會課洽詢，期盼透過完善資訊傳達，讓福利資源真正送到需要的人手中，共同打造溫暖互助的口湖鄉。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！