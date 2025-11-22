（有影片）／杜絕非法倒廢棄物 溪州鄉公所號召村民濁水溪淨堤行動

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】濁水溪堤岸最近又傳出有人亂倒廢棄物，為了讓鄉親更重視河川環境，溪州鄉公所今（22）日特地在濁水溪舉辦淨堤活動。鄉長江淑芬說，「你不丟、我不撿」不是喊口號，而是真的希望大家一起遵守，把乾淨的環境留給下一代。

溪州鄉公所舉辦濁水溪淨堤活動，號召300名社區志工清理堤岸垃圾，鄉長江淑芬呼籲「你不丟、我不撿」，共同守護乾淨河川。（記者陳雅芳攝）

這次活動由溪州鄉公所與水利署第四河川分署一起舉辦，地點在圳寮村堤防旁。公所號召了鄉內300位來自各社區、社團的志工，一早大家就分成三組，同步沿著堤岸展開清理，把周邊垃圾一一撿起。

活動開始前，江淑芬先頒發社區環保競賽獎金給表現優秀的前八名社區，其中圳寮社區拿下第一名，獲得三萬元獎金。她說，公所每年固定辦兩次淨堤，這次已經是第九次，每次都選不同的路段，就是希望能一步一步把整條濁水溪堤防清乾淨。

立委謝衣鳳也到場支持。她指出，濁水溪堤岸很長，不容易管理，但常常被人亂丟垃圾，造成環境髒亂。她感謝民眾願意一起來清理，也承諾河川局會加強巡邏，只要抓到亂倒廢棄物，一律從嚴開罰、絕不放過。

參加淨堤的陳姓村民分享，他們這組撿到最多的竟然是「維士比空瓶」，研判可能是附近工人丟的。大家小心地把瓶罐裝進大型塑膠袋，再一起集中分類，「撿到最後反而覺得滿有成就感的！」

江淑芬說，濁水溪在溪州鄉境內的堤岸很長，真的很容易變成環境死角。這次撿到最多的是農藥空瓶和玻璃酒瓶，多半都是路過民眾或農民隨手丟的。她呼籲鄉親，環境要乾淨，不是靠撿，而是「不要丟」。希望大家一起努力，讓濁水溪回到乾淨、自然的樣子。