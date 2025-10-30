（有影片）／東勢鄉六路口交通改善工程動土 中央地方攜手打造居民安全新路網

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣東勢鄉派出所前十字路口因路權環境影響，長年發生車禍事故，成為地方交通安全隱憂。經居民多次陳情，東勢鄉公所積極爭取中央補助，獲得內政部國土管理署中工分署核定補助逾一千萬元，今（30）日正式舉行「六路口交通改善工程」動土典禮，期盼徹底改善當地交通問題，提升整體通行品質與安全。

東勢鄉派出所前十字路口因路權環境影響，長年發生車禍事故，成為地方交通安全隱憂。（圖／記者蘇榮泉攝）

內政部國土管理署中工分署副分署長黃永興表示，東勢鄉的這處路口因路權配置複雜、轉彎動線狹窄，常成為車輛出入的痛點。此次改善計畫不僅調整整體路線結構，更將周邊短路段與圍牆後退納入考量，讓空間運用更合理。由於該區域為東勢鄉的生活核心，鄰近行政機關及學區，規劃完善後將大幅提升上下學及通勤安全。

動土典禮由道士主持頌讀疏文，祈求施工期間順利平安，施工期間行車行人均通行安全。（圖／記者蘇榮泉攝）

鄉長張健福指出，本次積極爭取中央核定逾一千萬元補助，工程內容包括道路拓寬、交通號誌優化、車道標線重畫、人行道及安全島設置等，同時進行電力、自來水及通訊等地下管線遷移，確保整體施工品質與安全性。

分署長黃永興表示，由於該區域為東勢鄉的生活核心，鄰近行政機關及學區，規劃完善後將大幅提升上下學及通勤安全。（圖／記者蘇榮泉攝）

此外，此次計畫不僅針對派出所前主路口改善，更同步串連周邊六個重要路口，透過整體流線調整與視覺導引設計，讓車流動線更加順暢，行人通行更安全，有助降低車禍事故率。

鄉長張健福指出，中央核定逾一千萬元補助經費，包括道路拓寬、交通號誌優化、車道標線重畫、人行道、安全島設置及地下管線遷移等。（圖／記者蘇榮泉攝）

張健福強調，感謝縣長張麗善、縣議員蔡永富及縣警察局的支持，此次計畫歷經多次會勘與設計修正，終於順利定案開工，是東勢鄉交通發展的重要里程碑。中央與地方的通力合作，將共同打造更安全、友善的道路環境。

東勢鄉派出所前圍牆拆除內縮，透過整體流線調整與視覺導引設計，讓車流動線更加順暢，行人通行更安全。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣議員蔡永富表示，未來將持續與鄉公所合作，針對其他高風險路段進行改善評估，逐步建立完善的交通安全網絡，確保鄉民出入更安心。居民也對此次工程高度肯定，期盼改善後的道路能成為安全、順暢又宜居的典範。

