（有影片）／東勢鄉新行政大樓正式啟用 行政服務與公共空間全面升級

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉、洪佳伶／雲林報導】為提升基層行政效能與公共服務品質，雲林縣東勢鄉公所新建行政大樓於29日上午正式落成啟用，並舉行啟用典禮。副縣長陳璧君、內政部次長吳堂安、立委吳琪銘、立委張嘉郡、縣議會議長黃凱、民政處長蕭德恕、東勢鄉長張健福、鄉代會主席劉家瑋，以及多位地方民意代表與鄉親到場，共同見證東勢鄉行政建設的重要里程碑。

行政服務空間全面升級，東勢鄉新建行政大樓熱鬧啟用。（圖／記者蘇榮泉攝）

東勢鄉長張健福表示，新行政大樓是在縣府協助及公所團隊努力下完成，工程歷時約4年，總經費約2億元，其中爭取內政部補助近9,500萬元，縣府補助地方自籌款約2,250萬元，公所另自籌經費完成重建。新大樓為地下1樓、地上4樓建築，提供行政人員更完善的辦公環境，也讓鄉親洽公更加安全、便利。

廣告 廣告

新行政大樓廳舍空間與設施條件全面升級。（圖／記者蘇榮泉攝）

張健福指出，除新建行政大樓外，公所同時結合縣府歷史建物活化計畫，投入約5,200萬元，將行政大樓兩側舊有建物整修為文史一館與二館，並串聯前方廣場空間，未來可兼顧動態活動與靜態閱讀，打造多功能公共場域，成為鄉親休憩與學習的新據點。

新建廳舍與舊行政中心歷史建築修復，前後歷時近7年。（圖／記者蘇榮泉攝）

副縣長陳璧君表示，新行政大樓的啟用正值東勢鄉立鄉80週年，別具象徵意義。整體規劃結合新建廳舍與舊行政中心歷史建築修復，前後歷時近7年，感謝歷任鄉長的努力，以及中央、縣府與鄉公所共同投入經費與資源，展現跨層級合作的成果。新行政大樓不僅改善老舊空間與設施條件，更象徵行政服務全面升級。

新建廳舍與舊行政中心歷史建築修復，前後歷時近7年。（圖／記者蘇榮泉攝）

陳璧君指出，未來兩側歷史建築將規劃為圖書館及數位基地，提供孩童閱讀空間與數位資源，縮短城鄉差距，期盼透過新行政中心與公共文化空間的整合，帶動地方發展，吸引青年返鄉參與建設。

工程歷時約4年，總經費約2億元，其中爭取內政部補助近9,500萬元，縣府補助地方自籌款約2,250萬元，公所另自籌經費完成重建。（圖／記者蘇榮泉攝）

隨著新行政大樓正式啟用，東勢鄉行政服務與公共建設同步邁向新階段。完善的硬體設施與多元公共空間的整合運用，將進一步提升洽公效率與服務品質，為地方治理注入新動能，也為鄉親打造更友善、具溫度的生活環境。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！