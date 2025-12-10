（有影片）／松年大學彰基分校銀髮學員戶外教學 體驗客家文化

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】秋高氣爽，今（10）日，松年大學彰基分校37名銀髮學員在切膚之愛基金會詹麗珠執行長帶領下，前往新竹展開戶外教學，參觀聖經學院、柿餅與番茄農場，親身體驗客家文化與農村生活之美。

學員走訪松年大學總校，留下珍貴美好回憶。（彰基切膚之愛基金會提供）

松年大學彰基分校本次戶外教學特別安排學員參觀新竹聖經學院，由總校校長阮介民牧師、副校長及幹事熱情接待。學員們在綠蔭草地上散步、拍照，感受陽光與自然氛圍，留下美好回憶。

接著，學員們前往柿餅教育農場，親身體驗捏柿餅文化。農場導覽員介紹，透過新竹特有的九降風與日曬，並融合傳統晒柿工藝，柿子經過7至9天的自然風乾與手工按捏，最終形成金紅色的柿餅。學員們不僅欣賞美景，也體會傳統工藝背後的生活智慧。

廣告 廣告

竭誠歡迎年滿55歲以上的朋友，加入松年大學彰基分校行列。（彰基切膚之愛基金會提供）

午餐安排在蕭如松藝術園區，學員們在古色古香的日式建築內品嚐美食，餐後散步欣賞水彩畫家蕭如松的作品，感受藝術氛圍。下午行程至番茄農場採果，學員們體驗採收、品嚐新鮮番茄拼盤及現榨番茄汁，並在五彩繽紛的番茄園中拍照留念，享受悠閒下午時光。

前往柿餅教育農場，體驗捏柿餅文化。（彰基切膚之愛基金會提供）

新加入學員黃忠義與陳寶蘭表示，首次參加戶外教學的旅程令人開心，也感受到松年大學彰基分校課程多元豐富，包括醫療健康講座、運動教學及手作DIY課程，師長幽默風趣，學員間互助友愛，增添銀髮生活樂趣。

阮介民牧師指出，松年大學是一所充滿愛的學校，鼓勵長者退休後持續學習，保持心靈年輕，並分享經驗給周遭人。詹麗珠執行長表示，透過多元課程，學員能活絡大腦、結交朋友，即使高齡仍能自如活動，展現「活到老、學到老」的精神。基金會也歡迎年滿55歲以上的朋友加入松年大學彰基分校。聯絡方式：04-7285420，陳小姐。