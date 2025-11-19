（有影片）／林世賢挺里鄰長：建設經費加倍、每月補助1,200元

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣村里鄰長長期奔波協助政策宣導，卻缺乏交通補助，基層建設經費也偏低。今（19）日，縣長參選人林世賢在彰化扇形車庫旁舉行記者會，提出「加倍補助村里建設經費、每月發放鄰長交通補助費1,200元、恢復村里長大會」三大主張，為基層發聲，並強調村里是地方防災與社區發展的第一線。

彰化縣長參選人林世賢為彰化村里鄰長發聲，主張建設經費加倍，鄰長每月交通補助1,200元。（記者陳雅芳攝）

今（19）日上午，彰化市73個里中近九成里長齊聚扇形車庫後站廣場，參加為基層村里鄰長發聲的記者會。彰化市里長聯誼會總會長吳秋仁表示，許多里長平時除了協助鄰里政策宣導，也積極參與社區建設，卻因經費有限，常需自掏腰包完成地方改善。部分外鄉鎮村里長也特地前來聲援，場面熱烈。

林世賢指出，目前村里長基層建設經費每案上限僅10萬元，難以支應社區急需的改善工程。他建議將補助額「加倍」，並擴大里長提出大型建設的權限，例如社區活動中心、長照站或道路改善工程，讓最了解地方需求的里長能更有效落實基層建設，也降低派系或政黨干預的可能性。

林世賢說：「里長最熟悉社區的真實需求，給他們更多空間，就是給社區更多希望。」除了建設經費，林世賢也關注村里長的保險與安全保障。他表示，長年在第一線服務的村里長，面對各種突發狀況，應提高保險保障，讓他們安心為民服務。

交通補助也是里長關注焦點。目前，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市及部分縣市皆編列鄰長交通補助費，但彰化縣尚未實施。林世賢承諾，未來將依法編列，每位鄰長每月可領1,200元交通補助，後續再依財政與執行效益調整。他強調，這不僅是給鄰長的便利，也是尊重基層努力的實質回饋。

在防災議題上，林世賢提出以村里為單位建置韌性防災機制的構想。他以花蓮光復鄉大馬村長王梓安成功救全村村民為例，強調防災計畫需整體規劃，但執行層面必須落實到村里。「地方里長了解地形、熟悉居民，是防災的第一線，中央與縣府要給他們資源與支持。」林世賢說。