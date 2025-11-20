（有影片）／校友情深！建國科大收新校車 助招生衝刺60週年

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】建國科大迎接60週年校慶，校友總會今（20）日捐贈一部嶄新的三菱得利卡箱型客貨兩用車，不僅替換服役30年的老校車，也協助招生團隊深入高中職宣傳，展現校友情深及對母校的持續關懷。

建國科技大學校友總會捐贈嶄新的三菱得利卡箱型客貨車一部，協助招生團隊深入高中職宣傳，展現校友情深與對母校的支持。（記者陳雅芳攝）

面對少子化衝擊，建國科大今年招生仍逆勢成長，錄取率達七成三，成績亮眼。為進一步支援招生工作並表達對母校的情感，建國科大校友總會理事長張瑞泰今（20）日號召理、監事，將一部嶄新的三菱得利卡箱型客貨兩用車捐贈給母校，並在校區舉行簡單而溫馨的交車儀式。

張瑞泰表示，建國科大是我們的娘家，大家一直非常關心母校的發展。看到母校在少子化、教育競爭激烈的環境下逆勢成長，真的很欣慰。他指出，新車的捐贈目的很明確：原本的校車已服役30年，車況不佳，也該退役。新車除了提供招生團隊安全、便利的交通，也象徵校友對母校長期的支持與關懷。

據了解，張瑞泰身兼卡登公司負責人，他在校外事務繁忙的同時，仍持續關注母校發展。他說，「一呼籲理監事們響應募款，大家二話不說就加入，短時間內就完成了捐贈。」新車今日正式停放於校區展示，吸引師生駐足拍照，校園內瀰漫著濃厚的校友情誼。

建國科大校長江金山對校友總會的義舉表達感謝，他指出，今年招生能取得佳績，校友總會功不可沒。「校友總會不僅在募款上鼎力支持，還常在各地替學校購買廣告、推廣招生。張瑞泰理事長每次都肩負重任，弱勢學生的贊助每回都三萬元以上，這份心意讓學弟妹都非常感動。」

江金山補充，新車將成為招生團隊的「移動堡壘」，方便招生人員深入各高中職，展示學校特色、推廣科系與課程，提供專業諮詢與宣傳材料，強化與高中師生及家長的互動。他說，這不只是一部車，更是一份校友情、一份對母校教育使命的支持。

張瑞泰也期待，藉由新車的使用，能讓學弟妹們感受到校友們的關心與鼓勵，激勵他們勇敢追夢，並希望更多校友能持續關注母校發展，將這份暖心延續下去。