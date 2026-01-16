（有影片）／樂婚敢生更安心 彰化介壽公托育兒親子館正式啟用

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為打造友善育兒環境、減輕年輕家庭負擔，彰化縣政府持續擴充公共托育資源。介壽公設民營托嬰中心及彰化育兒親子館今（16）日正式啟用，分別成為縣內第10間公設民營托嬰中心及第10間育兒親子館，提供平價托育與親職支持服務，讓家長更安心育兒。

為減輕育兒負擔，彰化第10間公設托嬰中心與育兒親子館今啟用，每月托育費僅7,000元，提供安全、專業的托育環境。（記者陳雅芳攝）

今（16）日，彰化縣長照2.0多功能服務中心暨社福大樓舉行啟用典禮，由縣長王惠美等人共同揭牌。位於2樓的介壽公設民營托嬰中心，可收托60名未滿2歲嬰幼兒，每月托育費僅需7,000元，每名托育人員照顧4名幼兒，收托比優於法規標準；6樓的彰化育兒親子館則專為6歲以下幼兒及其家庭設計，設有多元遊戲與學習空間，並由專業保育人員現場指導，提供家長交流育兒經驗的平台。

王惠美表示，縣府今年推動升級版的**「友善育兒行動3.0」**，從懷孕到育兒提供全方位支持，包括發放「好孕卡」，補助14次產檢交通費，每次500元、最高7,000元；生育津貼全面加碼，首胎補助3萬元、第二胎5萬元、第三胎以上8萬元；另針對1至3歲幼兒推出「童萌卡」，協助家庭購買嬰幼兒生活必需品，未來也規劃納入早期療育相關補助，持續完善育兒支持網絡。

王惠美也指出，該大樓部分工程仍在收尾階段，但考量在地家庭對托嬰中心及親子館需求迫切，縣府決定優先啟用這兩項設施。本案工程經費由中央補助509萬4,816元，縣府自籌2,263萬7,139元，展現中央與地方攜手推動公共托育的決心。

縣府社會處表示，介壽公設民營托嬰中心托育費用為全國最平價之一，未來將委託具公托營運經驗的社團法人臺中市春天兒童教育發展協會負責營運，提供安全、穩定的托育服務；彰化育兒親子館則將由兼具幼保與社工專業的財團法人亞洲大學進駐，為在地家庭提供免費親職資源與多元活動。

此外，縣府也配合衛生福利部推動「未滿二歲兒童托育公共化及準公共服務」，積極輔導私立托嬰中心與居家托育人員加入準公共化行列，提供托育費補助與育兒津貼，持續擴大平價、可近的托育選擇，陪伴年輕家庭安心成家、放心生養。