（有影片）／歌喉戰！彰化榮家歌唱賽熱鬧登場 長輩展歌喉拚人氣
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】歌聲不斷、掌聲不停！彰化榮家今（25）日上午舉辦年度「住民歌唱比賽」，長輩們難得盛裝登台，拿起麥克風就是要跟大家一較高下。活動一早就熱鬧滾滾，不少住民、家屬和同仁都到場給阿公阿嬤加油，現場像小型演唱會般熱鬧。
今年榮家找來三位專業評審坐鎮，包括歌手蔡淑雲、知名創作人蘇錦煌及歌唱比賽資深評審張文海，三人從音質、節奏到台風都仔細評分，讓比賽更具看頭。
安養組率先登場，參賽者一下舞台就贏得台下鼓掌聲不斷。其中戴嘉慧選唱《青藏高原》，一出聲就讓不少人忍不住倒吸一口氣。這首歌音域跨度大，需要非常穩的氣息，但戴嘉慧以清亮高亢的聲線一節節堆疊上去，那句標誌性的高音更是震得全場熱烈歡呼，讓不少工作人員忍不住拿起手機錄影。她最後毫無懸念拿下冠軍，評審也稱讚她「唱得有力量、有感情，難度很高」。
李長海與林鳳珠分別以深情歌聲拿下第二、三名。兩位長輩平常就愛唱歌，今天上台更是充滿舞台魅力，不時還向觀眾揮手，氣氛十分歡樂。
養護組的表現也完全不輸安養組。鄭文斌演唱《再會啦！初戀的人》，一開口便帶著濃濃的懷舊味。歌詞中的感情，他唱得細膩而真摯，讓台下聽眾靜靜地跟著旋律搖晃，不少長輩紅了眼眶。有住民悄悄說：「這歌他唱得好像在講自己的故事。」評審也說他的詮釋「飽滿、動情」，最終由他拿下養護組冠軍。
比賽現場也出現許多可愛暖心畫面。有人一邊聽歌、一邊跟著節奏輕輕打拍子；有人替自己熟識的阿嬤大聲加油：「阿嬤加油！妳最美！」也有人唱完走下台後，緊張得直問：「我剛剛有走音嗎？」逗得大家哈哈大笑。
彰化榮家主任蘇再勝表示，歌唱比賽是榮家年度重要藝能活動之一，透過歌唱可刺激長輩的認知與情緒反應，也能讓他們在表演中建立自信。他強調，榮家希望打造的不只是「安養環境」，更是讓長輩「有生活、有舞台、有笑容」的地方。
