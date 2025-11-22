（有影片）／毒駕零容忍！彰警全面啟動唾液快篩 執法升級掃毒駕

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】毒駕又奪命！彰化員林18日再度發生毒駕撞死人事故，警政署隨即下令全國警力全面啟動「毒品唾液快篩」執法。彰化縣警察局迅速跟進，展開訓練並全面推動酒測＋毒測雙軌查緝，嚴防毒駕再釀悲劇。

彰化縣警察局依警政署指示，從實作情境到快篩操作流程，逐一演練。（警方提供）

毒駕累犯不斷，社會憂心忡忡。彰化縣本月18日發生婦人等紅燈遭毒駕男子輾斃的死亡車禍，震撼地方，警方強調毒駕零容忍，已全面啟動強勢取締。

彰化縣警察局依警政署指示，開始以「毒品唾液快篩試劑」強化路檢。為確保執法標準一致且零誤差，縣警局特別召集刑警、交通單位幹部及承辦人員進行專業訓練，從實作情境到快篩操作流程，逐一演練。相關人員已成為種子教官，將把技術推廣到所有第一線員警，讓每一場攔檢都能合法、正確、有效率。

彰化縣發生毒駕撞死人事故，引發社會譁然，警政署宣布全面啟用唾液毒品快篩，彰化縣警局同步強化執法及訓練，全面展開毒駕取締行動。（警方提供）

警界人士指出，毒駕案件近年頻傳，許多無辜民眾因此受害。今年4月，新北康橋國際學校學生騎單車環台，行經彰化埤頭鄉時遭毒駕男子逆向衝撞，造成7名學生受傷；而本月18日的員林死亡車禍，更凸顯毒駕的嚴重威脅。

警方提醒，依《道路交通管理處罰條例》第35條規定，駕駛人若經檢測確認施用毒品或迷幻物品後駕車，可處1萬5000元以上、12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛、吊扣駕照；若導致他人重傷或死亡，將吊銷駕照並終身不得再考。

此外，若拒絕配合毒品檢測，將面臨高達18萬元罰鍰，車輛也會立即被移置保管；若尿液再檢出毒品反應，更將依刑法公共危險罪移送法辦。

彰化縣警察局長陳明君表示，毒駕造成的交通事故往往一瞬間就奪走寶貴生命，警方將持續強化取締力度，堅決打擊毒駕。他呼籲民眾切勿心存僥倖：「施用毒品本就違法，更不能把自己和他人的生命置於危險之中，毒駕警方一定嚴查到底。」

警方強調，未來將在路檢、酒測站、易肇事路段同步推動毒品快篩，讓毒駕無所遁形，全力守護用路人的生命安全。

☆少一份毒品就多一份健康，提醒您遠離毒品☆