（有影片）／毒駕零容忍！彰警全面啟動唾液快篩 執法升級掃毒駕
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】毒駕又奪命！彰化員林18日再度發生毒駕撞死人事故，警政署隨即下令全國警力全面啟動「毒品唾液快篩」執法。彰化縣警察局迅速跟進，展開訓練並全面推動酒測＋毒測雙軌查緝，嚴防毒駕再釀悲劇。
毒駕累犯不斷，社會憂心忡忡。彰化縣本月18日發生婦人等紅燈遭毒駕男子輾斃的死亡車禍，震撼地方，警方強調毒駕零容忍，已全面啟動強勢取締。
彰化縣警察局依警政署指示，開始以「毒品唾液快篩試劑」強化路檢。為確保執法標準一致且零誤差，縣警局特別召集刑警、交通單位幹部及承辦人員進行專業訓練，從實作情境到快篩操作流程，逐一演練。相關人員已成為種子教官，將把技術推廣到所有第一線員警，讓每一場攔檢都能合法、正確、有效率。
警界人士指出，毒駕案件近年頻傳，許多無辜民眾因此受害。今年4月，新北康橋國際學校學生騎單車環台，行經彰化埤頭鄉時遭毒駕男子逆向衝撞，造成7名學生受傷；而本月18日的員林死亡車禍，更凸顯毒駕的嚴重威脅。
警方提醒，依《道路交通管理處罰條例》第35條規定，駕駛人若經檢測確認施用毒品或迷幻物品後駕車，可處1萬5000元以上、12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛、吊扣駕照；若導致他人重傷或死亡，將吊銷駕照並終身不得再考。
此外，若拒絕配合毒品檢測，將面臨高達18萬元罰鍰，車輛也會立即被移置保管；若尿液再檢出毒品反應，更將依刑法公共危險罪移送法辦。
彰化縣警察局長陳明君表示，毒駕造成的交通事故往往一瞬間就奪走寶貴生命，警方將持續強化取締力度，堅決打擊毒駕。他呼籲民眾切勿心存僥倖：「施用毒品本就違法，更不能把自己和他人的生命置於危險之中，毒駕警方一定嚴查到底。」
警方強調，未來將在路檢、酒測站、易肇事路段同步推動毒品快篩，讓毒駕無所遁形，全力守護用路人的生命安全。
☆少一份毒品就多一份健康，提醒您遠離毒品☆
其他人也在看
從大樓到野鳥的生命線...... 建築也能救鳥命？專家這麼看
福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷指出，全球每年有數十億隻野鳥死於「窗殺」，這與建築物的數量及設計息息相關。她肯定南市東南地政所此次在防震改善工程中，主動將「減少鳥類窗殺」納入規劃，直呼「值得全國公部門與企業大樓共同效法」。黃蜀婷說，「窗殺」指的是鳥類撞上建築玻璃而受傷或死亡的現象。因為鳥類無法辨識透自由時報 ・ 10 小時前
罕見免疫疾病攻擊大腦 美國男子失去50年記憶重學人生
美國加州男子莫里爾（Christy Morrill） 在2020年時開始抱怨記憶變差，看了許多醫生後，才發現自己罹患罕見疾病「自體免疫性腦炎」（autoimmune encephalitis），導致他失去了長達50年的記憶。 這種疾病會讓免疫系統攻擊大腦的部分區域，造成永久性損傷。莫里爾已記不得兒子的婚禮、與妻子的國外旅行，以及曾經在工作上的成就，這讓他一度陷入極大痛苦。 莫里爾表示，他擁有「語義記憶」（Semantic memory），也就是能記得名字、日期、地點與名人等資訊，但自傳式記憶（autobiographical memory）幾乎完全消失。當他看著自己在兒子婚禮的照片時，無法有任何感動，只能理性地說：「我看起來很開心，我想那天我應該真的很開心。」 莫里爾的LGI1型自體免疫性腦炎發作得又急又快。當時他在醫生面前發生癲癇，才促使醫療團隊重新評估病因，最終確認診斷。 由於這種腦炎不可逆，意味著他無法恢復記憶。莫里爾如今專注於創造新的回憶，並積極學習如何繼續生活。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
喝茫了! 酒醉男鬧事 竟拿玻璃杯狠砸警員左臂濺血
中部中心/徐秘康、陳建華 台中報導台中西區篤行路，今天（22日）凌晨3點多，有兩名民眾喝醉酒鬧事，警方到場處理時，雙方已經離去，但是，其中一人情緒激動折返，竟對著蒐證的員警，拿玻璃酒砸過去，造成員警左手臂濺血，鬧事嫌犯也就地被逮捕。男子酒後攻擊警察。男子使出猛力想掙脫，差一點連四、五名警察都壓不住他，不過最後他還是被壓倒在地！男子喝茫了，又曾與人發生肢體衝突，警察怕出事，找來救護車，將他預防性送醫！男子酒後攻擊警察。案發在台中西區篤行路，22日凌晨3點多，38歲林姓男子，與33歲梁姓男子，酒後起爭執，鄰居也很驚訝，說兩人平常以兄弟相稱，相處融洽，卻在喝酒後翻臉不認對方！警方獲報到場時，雙方已經離開現場，其中梁姓男子卻突然折返，情緒激動之下，竟然拿玻璃酒杯，朝蘇姓警員砸過去。嫌犯攻擊警察，被依妨害公務、傷害等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：喝茫了！酒醉男鬧事 竟拿玻璃杯狠砸警員左臂濺血 更多民視新聞報導莽男長期家暴妻！拿刀威脅女兒「弄死妳」 被送養老院急了：給我機會男發酒瘋開瓦斯洩憤 警消破門噴辣椒水壓制社子醉男失控揮刀襲警遭壓制 2警躲攻擊"摔落樓梯"受傷民視影音 ・ 6 小時前
推動「李登輝記憶工程」 李安妮：記憶好好保存 民主就不會迷路
國史館今天舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」。國史館長陳儀深致詞表示，今日台灣的存在價值，很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家，可以向全世界展現台灣的經驗與見識；李登輝基金會董事長李安妮說，若記憶若被好好保存，民主就不會迷路。自由時報 ・ 5 小時前
全台最多號誌在台中 維修隊全年不打烊
[NOWnews今日新聞]台中市交通號誌設備密度全台最高，使用頻率也相當高。為確保各路口運作正常、保障用路人安全，市府交通局建置全年無休巡查機制，不論颱風天或深夜，皆提供24小時搶修服務。交通局提醒，...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
《戰地風雲6》免費大逃殺《禁區衝突》菁英賽事12月11日展開，爭奪百萬美元總獎金
今天，《戰地風雲》工作室宣布《戰地風雲 禁區衝突》菁英賽正式登場，這是《戰地風雲》競技項目的巔峰，在全球舞台上展示《戰地風雲》能提供的頂級競技內容。「菁英賽」將於 12 月 11 日展開，旨在為系列作進一步引入競技玩法，同時也為社群提供一種新的晉級方式。最初賽事將提供 100 萬美元總獎金，開放三大區域的600 名參賽者競逐決賽寶座。他們不僅代表社群中最優秀的《戰地風雲》玩家，並且也是世界上頂尖的第一人稱射擊遊戲高手。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前
傳奇左投「巨怪」明年背號「永久欠番」 與鈴木一朗並列水手傳奇
西雅圖水手今（21）日宣布，將於明年5月2日（美國時間）為傳奇投手「巨怪」Randy Johnson舉行退休背號儀式，「51號」球衣將正式高掛主場上方。這也是水手隊史第二次退休51號，上一位獲此殊榮的則是日本名將鈴木一朗。鏡報 ・ 1 天前
高雄樂齡樂智友善組織 4超商、15家金融業加入
（中央社記者林巧璉高雄22日電）因應高齡人與失智症人口漸增，高雄市衛生局近年結合企業、公部門與社區能量，推動樂齡樂智友善組織，今年新增4大超商、15家金融業加入，齊力推動高雄成為高齡友善城市。中央社 ・ 5 小時前
影／取締毒駕修法正式上路 彰警執法教育訓練全力打擊毒駕
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近來毒駕事故頻傳，政府展現零容忍態度，行政院指示相關部會增修唾液毒品快篩檢互傳媒 ・ 7 小時前
中和警攔查毒駕女通緝犯 唾液快篩陽性當場逮捕
發現一名普重機騎士行車明顯不穩，且神情恍惚、語無倫次，疑似有吸食毒品情形。員警察覺異狀，依法示意其停車受檢警政時報 ・ 6 小時前
3嫌暴力討債拒檢！ 警匪逆向追逐 沿路車輛驚閃
新北市往林口的青山路，19日早上發生一起驚險的警匪追逐戰，有駕駛目擊，一輛白色轎車高速逆向行駛，差點就要跟他發生碰撞，而後方還有一輛警車窮追不捨，原來警方正在追緝暴力討債嫌犯，但車輛攔查不停，一路逃到...華視 ・ 5 小時前
教育學術團體年會 前國教署長吳清山獲木鐸獎 (圖)
38個教育學術團體22日聯合在台師大舉辦年會，教育部長鄭英耀（左）出席，並頒發木鐸獎給前國民及學前教育署長吳清山（右）等教育有功人士。中央社 ・ 6 小時前
台中人撿好康 自備餐盒外帶立刻便宜再抽獎
[NOWnews今日新聞]響應淨零綠生活、落實源頭減量，台中市政府環保局攜手餐飲業者推出「餐餐購自備享食又減廢」活動，即日起至12月11日止登場！民眾只要自備環保餐盒至合作店家外帶，即可享有折扣優惠並...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
毒品唾液快篩執法上路！全國1日內查獲18案、罰百萬
警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕，前日正式上路，統計自前天傍晚展開攔檢執法，24小時內全國警方共取締18件毒駕，開出罰單總計金額高達110萬元，且車輛均當場遭移置保管並吊扣駕照，後續還將依據刑法及刑事訴訟法規定採集尿液送驗，依送驗結果追究所涉及公共危險、毒品等罪嫌。自由時報 ・ 9 小時前
涉詐領加班費 北市派出所副所長遭判降1級改敘
（中央社記者林長順台北22日電）北市信義警分局陳姓派出所副所長，涉嫌於去年3月至5月間多次外出處理私務，並請同事代為簽退，虛偽填寫超勤申請表，詐得加班費1萬餘元。懲戒法院日前判陳男降1級改敘，可上訴。中央社 ・ 6 小時前
法國總統推崇臺灣韌性透明 外交部：加強合作共護民主
記者郭曉蓓／臺北報導 針對法國總統馬克洪公開提及臺灣因應假訊息與資訊操弄的經驗，推崇值得法國借鏡，外交部今（22）日表示感謝，臺灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰青年日報 ・ 18 小時前
國1大雅段奪命撞！貨車撞破隔音牆 副駕男噴飛亡
國道一號台中北上路段昨(21)日深夜發生死亡車禍，大貨車司機吳姓男子，不明原因失控自撞外側護欄與隔音牆受困車內，被消防隊員救出送醫，副駕駛座的助手詹姓男子，噴飛到1層樓深的邊坡，撞上橋墩當場死亡，警方...華視 ・ 5 小時前
胃炎用藥溶離試驗不合格恐影響藥效 回收145萬顆
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）食藥署公布，治療胃炎、膽石疝痛等疾病的處方藥「”強生”舒胃糖衣錠10毫克」，出現溶離試驗結果不符合檢驗規格，恐影響藥效，廠商將於12月11日前回收共2批、約145萬顆完成。中央社 ・ 6 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...CTWANT ・ 1 天前