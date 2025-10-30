（有影片）／民進黨彰化縣長初選提前開打 黨內對邱建富辦公室有異見

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】民進黨彰化縣長初選尚未開跑，前彰化市長邱建富今（30）日在彰化市成立「彰化富競選辦公室」，表態爭取黨內縣長提名，引發黨內討論。彰化市長林世賢則批評邱建富成立辦公室是「搶跑、偷跑」行為，稱「尚未完成黨內協調，就各自成立據點，實屬罕見」。

民進黨彰化縣長初選前，前彰化市長邱建富成立競選辦公室，宣示爭取縣長提名。（記者陳雅芳攝）

邱建富表示，民進黨縣長初選應透過民調決定人選，如果落敗，將協助同志完成任務；但若採非民主徵召方式，他將另有打算。他強調，這次參選已準備12年，並在各項民調中名列前茅，將全力參與初選，服從公平公正的結果。

依黨內規定，非執政縣市縣長參選人需向中央黨部登記，目前彰化已有立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及邱建富完成程序。邱建富搶先成立辦公室，而黃秀芳則預計本周六成立辦公室。

不過，民進黨派系「正國會」日前已決議推舉黃秀芳代表投入初選，並以違反組織紀律為由，於10月21日將邱建富除名。對此，邱建富表示，雖失去派系支持，選戰將更艱辛，但近期感受到更多基層民意支持，他有信心爭取更多選票。

彰化市長林世賢則批評邱建富成立辦公室是「搶跑、偷跑」行為，稱「尚未完成黨內協調，就各自成立據點，實屬罕見」。（記者陳雅芳攝）

對邱建富成立辦公室的行動，彰化市長林世賢批評為「搶跑」、「偷跑」，指出尚未完成協調就自行成立據點，容易讓外界誤解黨內分裂，並造成地方幹部尷尬或被迫選邊站。他認為，選舉應比的是誰更願意傾聽、誰更能解決問題，而非比誰動作快。

林世賢指出，有人透過「先設總部」方式搶跑，形同對中央叫牌或施壓，不利黨的團結及選戰布局。林世賢強調，選舉應比的是誰更願意傾聽、誰更能解決問題，而非比誰花錢多、動作快。

陳素月說，有信心能成為民主進步黨提名的彰化縣長候選人，團結贏回彰化。（記者陳雅芳攝）

邱建富則澄清，辦公室僅供互動使用，並非競選總部，請外界不要誤解。黃秀芳服務團隊之一的縣議員莊陞漢也表示，成立辦公室只是為爭取初選提名，與分裂無關。

邱建富強調，民進黨若要在彰化重返執政，關鍵在於團結與機制透明，唯有經過初選產生的候選人才最有勝算。他呼籲，初選應以公平公正的民調為依據，確保黨內團結及勝選機會。

民進黨派系「正國會」日前已決議推舉黃秀芳代表投入初選，並以違反組織紀律為由，於10月21日將邱建富除名。（記者陳雅芳攝）

陳素月說，民主進步黨黨中央已決議民主進步黨彰化縣長候選人，將由徵召方式提名，並以民調作為重要的參考依據，徵召提名最合適的彰化縣長候選人。有信心能成為民主進步黨提名的彰化縣長候選人，團結贏回彰化。