（有影片）／永靖鄉元旦升旗暨路跑 逾3500人參與 高齡96歲不遑多讓

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】今（1）日清晨，永靖鄉公所在公所前廣場舉辦元旦升旗典禮暨路跑活動，逾3500名跑者從晨光中起跑，用汗水與笑容迎接嶄新的2026年，魏碩衛表示，永靖鄉路跑邁入第40年，期望藉由健康運動與社區參與，推廣永靖觀光旅遊，也讓民眾在奔跑中感受新年的希望與活力。

永靖鄉公所在鄉公所前廣場舉辦元旦升旗典禮暨路跑活動，逾3500名跑者以奔跑迎接嶄新的2026年，活動現場熱鬧又充滿朝氣。（記者陳雅芳攝）

天剛亮，永靖鄉公所前廣場已擠滿跑者、家長和圍觀民眾。寒意中帶著新年的喜悅，空氣裡彷彿都能感受到大家的期待。鄉長魏碩衛與各機關首長、社團幹部和民代一同站上升旗台，當國旗緩緩升起、國歌響起時，現場跑者與觀眾齊聲唱出，掌聲和歡呼聲交織，為新的一年拉開序幕。

隨著瓦斯喇叭響起，路跑活動正式起跑。跑者從公所前瑚璉路出發，沿途向竹仔腳折返，無論是專業跑者、家庭親子隊伍，還是高齡阿公，每個人都以自己的步伐迎接新年。魚貫前行的隊伍中，有父母牽著孩子的小手，沿途觀眾熱情揮手加油，鼓聲、吶喊聲和笑聲交錯。

今年路跑分為七組：11公里的社會男子組、社會女子組、國中男子組，以及6公里的國小男女組和長青男女組。各組前十名除了獎牌、獎狀外，最高還可獲得1,000元獎金。長青男子組選手黃堅元以29分20秒率先抵達終點，不僅奪冠，也是各年齡組最快，贏得現場熱烈掌聲。魏碩衛說，今年報名的跑者中最高齡達96歲，展現民眾對健康與社區活動的熱情。

活動現場也不乏亮點表演：頂新和德文教基金會贊助起跑拱門揭幕，味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」帶來活力舞蹈開場，馬卡龍公益超跑與重型機車「初老騎士大羊團／彰化聯隊」領跑隊伍，吸引民眾駐足拍照，增添視覺與歡樂效果。

沿途25個補給站熱鬧非凡，由馥聖實業提供乳酸菌飲料、帝爺行善團現煎蔥油餅、慈懷慈善會現煎蘿蔔糕，元亨精紡工業贊助保暖手套，跑者們邊跑邊補充能量。

跑完全程的民眾還可獲得限量紀念衫與運動毛巾。活動現場布置了卡通布偶、互動表演以及拍照打卡牆，不少家庭、朋友相互拍照留念，把奔跑的汗水和歡笑一起記錄成新年回憶。