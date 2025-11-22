（有影片）／永靖「米食果苗節」開跑 米香果苗吸引百位鄉親

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】永靖鄉年度盛事「米食果苗節」今（22）日在簡易棒球場外野區登場，結合米食美味與果苗展示，吸引百名鄉親到場，現場熱鬧滾滾，也傳遞濃濃的人情味與公益精神。

永靖鄉「米食果苗節」，結合米食美味與果苗技藝，吸引數百名民眾到場參與，現場攤位熱鬧。（記者陳雅芳攝）

永靖鄉一年一度的「米食果苗節」今（22）日登場，由永靖鄉公所主辦，共設有40個攤位，展售在地米食、果苗、農特產品及社區公益商品。活動以「水果回娘家」為主題，結合米食與果苗技藝，吸引數百名民眾前來參與。

永靖鄉長魏碩衛表示，今年「米食果苗節」以「水果回娘家」為主題，將米食與水果苗技術結合，不僅讓民眾品嚐美食，也可透過果苗嫁接示範，了解永靖在全省享有盛名的果苗生產技術。

魏碩衛指出，永靖出產的芒果苗、芭樂苗、橘子苗等各式果苗技術精湛，產量豐富，許多知名品種如枋山金煌芒果、玉井愛文芒果及在地金蜜芒果，都是來自永靖的嫁接果苗。

活動場地位於簡易棒球場外野草地，24個村落的社區攤位準備豐盛米食供民眾品嚐及購買，還有果苗嫁接示範與農特產品展售。村民可用兌換券換取米食點心和果苗，或以今年9至11月發票換取手工麻糬，所得全數捐給公益團體。

立法委員陳素月表示，永靖素有「樹苗故鄉」美名，生產的苗木暢銷全國，這次活動除了品嚐美食，也能親眼見證永靖的農業魅力，歡迎大家帶著家人朋友來走走、逛逛、買買在地好物。

魏碩衛強調，「米食果苗節」不只是美食展，也是社區凝聚力的展現，藉由活動讓更多人認識永靖的特色農產，感受鄉親的熱情與溫暖，也鼓勵民眾在享受美味的同時，參與公益、關懷社區。