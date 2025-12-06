（有影片）／永靖「點亮平安季」點燈、演唱會霸氣摸彩嗨翻歲末

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為推廣客底文化並迎接歲末佳節，彰化縣永靖鄉公所今（6）日在永靖市區舉辦「2025福曜永靖．點亮平安季」走讀客底文化系列活動。現場結合社區美食園遊會、文創市集及星光演唱會，吸引數千名鄉親湧入，活動從午後一路熱鬧至晚間，為永靖點亮年度最溫暖的冬季夜色。

永靖鄉「2025點亮平安季」登場，璀璨燈光、歌聲與美食，星光演唱會掀高潮。（記者陳雅芳攝）

活動於晚間由永靖鄉長魏碩衛親自主持點燈儀式，帶領嘉賓啟動象徵平安與祝福的冬季燈飾，璀璨光芒瞬間照亮街區，引來現場一片驚呼。魏碩衛並與嘉賓共同抽出機車、日本東京來回機票等重量級獎項，掀起全場最高潮，不少民眾直呼「太幸運，像收到聖誕禮物！」

廣告 廣告

今年的系列活動融入濃厚客家文化，由在地社區團隊登台演出客家元素節目，吸引民眾駐足欣賞；會場同步舉行國小燈籠彩繪佳作頒獎，鼓勵學童在創作中認識家鄉文化，強化教育與社區的連結。

下午4點起，園遊會與市集就湧現排隊人潮。鄉公所推出「憑11、12月發票兌換摸彩券」與「打卡送園遊券」活動，不僅活絡地方商機，也募集大量愛心發票投入公益。美食攤位香氣四溢，結合客家文化宣導，讓民眾「有得吃、有得拿」，氣氛熱鬧滾滾。

永靖鄉「2025點亮平安季」登場，璀璨燈光、歌聲與美食，星光演唱會掀高潮。（記者陳雅芳攝）

夜間星光演唱會星光熠熠，台語歌壇天后龍千玉與實力派歌手袁小迪輪番登台，帶來多首家喻戶曉的經典歌曲，台下觀眾聽得陶醉，手機燈海此起彼落。深受親子族群喜愛的 YOYO 家族「南瓜哥哥」、「櫻桃姐姐」也帶來活力唱跳，讓現場宛如親子嘉年華；新生代歌手 Bryant 煜晨的演出則掀起年輕觀眾共鳴，讓活動展現跨世代魅力。

魏碩衛表示，永靖擁有豐富的歷史底蘊與客底人文風貌，「點亮平安季」不只是在點亮耶誕燈飾，更希望點亮鄉親心中的溫暖與希望。他也感謝客委會及各社區發展協會、村辦公處的大力協助，展現永靖的團結能量。

永靖鄉「2025點亮平安季」登場，璀璨燈光、歌聲與美食，星光演唱會掀高潮。（記者陳雅芳攝）

活動最終在歡笑、祝福與燈光的映照下圓滿落幕。永靖鄉公所期盼透過持續辦理系列文化活動，持續凝聚社區情感，讓更多人看見永靖獨特的文化魅力與活力。