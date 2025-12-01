（有影片）／「活到老、學到老」！鹿港長青學苑開課 長輩報名湧現

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】清晨微涼的風也擋不住長輩們對學習的熱情！「115年度鹿港鎮長青學苑研習班」今（1）日正式開放招生，老人文康中心二樓早早湧入近150位銀髮族。長輩們在社會課工作人員的引導下，領取號碼牌、依序排隊，臉上洋溢期待的笑容，希望順利報上心儀的課程。

鹿港鎮長青學苑今開放報名，近150名長輩清晨排隊搶課，展現學習熱情。（鹿港鎮公所提供）

今年長青學苑規劃18個班別，包括書法、手作、舞蹈、樂器、電腦應用及健康養生課程。由於名額有限，熱門課程往往「一位難求」，不少長輩清晨5、6點就到場排隊。77歲的陳阿嬤表示，她從65歲開始每年都來報名長青學苑，「每週上課不僅學到新知識，也能認識志同道合的朋友，生活變得更有活力，也更快樂。」

課堂現場氣氛熱絡，長輩們邊觀察課程內容，邊互相交流經驗與建議。有的帶來手工作品與他人分享，有的現場練習書法或舞步，場面熱鬧。王爺爺笑說：「以前退休在家覺得日子好長，現在每週都有期待。學手作、跳舞、用電腦，還能展示給孫子看，他們都說我很厲害！」

鹿港鎮長許志宏指出，持續學習對長者身心健康極為重要，不僅能活化大腦、延緩退化，更能增進自信與生活成就感。鎮公所長期規劃社會福利服務，從兒童到銀髮族都有完善配套，長青學苑正是銀髮族「再學習、再成長、再參與」的重要平台。

許志宏鼓勵長輩們：「只要願意開始，學習永遠不嫌晚；踏出第一步，人生就會展開新的風景。」課堂上，長輩們專注練習、互相交流，時而低聲討論、時而開懷大笑，呈現出銀髮族特有的活力與熱情。

許多長輩表示，長青學苑不僅是學習知識的場所，更是社交和娛樂的天地，「學中樂、玩中樂」的氛圍，讓退休生活更加充實，也讓人生每一天都充滿期待。