（有影片）／流浪毛孩有新家！彰化動保園區動土 收容量直接翻倍

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（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣流浪狗中途之家成立26年來長期面臨收容空間不足問題，歷經近10年尋地波折後，縣府決定斥資1.8億元原址重建「彰化縣動物保護教育園區」，今（12）日正式動土，預計2028年完工，未來犬貓收容量將由現有250隻提升至550隻，打造兼具收容、醫療、認養與生命教育功能的友善動物園區。

歷經多年等待與規劃，彰化動保園區終於啟動重建工程，盼為更多流浪犬貓打造安心棲身之所。（縣政府提供）

彰化縣長王惠美表示，新建園區總經費達1億8244萬元，其中獲中央補助1億946萬元，縣府自籌7298萬元，將興建地上4層現代化建築。未來除可收容犬隻476隻、貓隻74隻，總收容量達550隻外，也將整合動物醫療照護、行為訓練、生命教育推廣及認養媒合等多元功能，打造兼具教育與收容的動保基地，提升整體動物福利。

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位於員林市阿寶坑的流浪狗中途之家成立於2000年，是全台最早成立的公立流浪動物收容所之一，目前約可收容250隻犬貓。然而隨著流浪動物問題日益受到重視，原有設施與空間逐漸不敷使用。縣府曾於2017年規劃在溪州公園周邊設置可愛動物教育園區，但因地方居民反對而喊停，後續多年尋找適合地點皆未能順利推動。直到員林市公所同意撥用土地後，重建計畫才終於拍板定案。

歷經多年等待與規劃，彰化動保園區終於啟動重建工程，盼為更多流浪犬貓打造安心棲身之所。（縣政府提供）

值得關注的是，彰化縣近年持續推動認養、絕育及遊蕩犬管理措施，已逐步看見成效。根據農業部統計資料，彰化縣遊蕩犬數量已由2022年的1萬3352隻，下降至2024年的9313隻，減幅超過三成。縣府動物防疫所表示，自2019年推動遊蕩犬管理精進措施以來，透過源頭管理、擴大絕育及認養宣導，有效降低流浪犬數量。

動防所也強調，未來新園區除提供更完善的收容環境外，將結合生命教育與動物保護宣導，向民眾傳達「飼養前審慎評估、飼養後終身負責」的觀念，從源頭減少棄養問題。同時，因應園區施工期間的收容需求，縣府已輔導一處可容納300隻犬貓的民間代養場協助轉運安置，確保現有收容、醫療及認養服務不中斷，讓毛孩照護不受影響。