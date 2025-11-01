（有影片）／「清掃田中．喜迎馬拉松」 300志工齊力打造潔淨小鎮

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】掃街迎跑者，田中鎮準備好了！一年一度的台灣米倉田中馬拉松將於11月9日盛大登場，為迎接來自全台超過五萬名跑者與遊客，第四屆「清掃田中．喜迎馬拉松」環境清潔活動今（1）日下午2時於田中鎮景崧文化園區熱烈展開，除了清掃街道外，也洗刷公側。

2025田中馬拉松即將登場，彰化縣在地創生協會發起「清掃田中．喜迎馬拉松」環境清潔活動，300志工齊力打造潔淨小鎮。（記者陳雅芳攝）

彰化縣在地創生協會理事長田春蓮表示，活動不只是環境整理，更是一場心靈洗滌。他感謝志工們的熱情投入，現場甚至可見企業董事長與總經理親自加入清掃行列，氣氛溫馨感人。

活動由彰化縣在地創生協會與舒康樂活運動協會共同承辦，並由社團法人台灣美化協會發起，近300位志工齊心投入，針對園區廁所、綠地及周邊步道進行細緻清掃，秉持「凡事徹底」的精神，為田中鎮呈現最潔淨、最熱情的面貌迎接馬拉松。

參與單位橫跨產官學界，包含田中鎮、二水鄉、社頭鄉多所學校及社區團體。企業支持包括曼都集團、小美冰淇淋、全聯實業、王品集團、國際產業永續共好協會、甜源生技、泰德軾等，展現企業社會責任。地方團體如田中高中、文興高中、彰化縣海軍陸戰隊退伍隊員協會、員林市社區大學，以及各社區發展協會與愛心媽媽協進會也踴躍參與。

活動中，志工們分成六組，由組長帶隊，示範各種清潔工具的使用技巧。全程不使用割草機或吹葉機，落實環保理念，避免噪音與空氣污染，兼具「潔淨、環保、教育」三大價值。

台灣美化協會秘書長鄭文榮特別講解洗廁所技巧，強調「三點著地」的重要性，避免滑倒意外。現場有人擦地擦得手酸，有人拾起路邊的落葉與塑膠垃圾，每一個動作都透露著對家鄉的愛。

田春蓮指出，志工在彎腰清掃的過程中，也學會珍惜土地、感恩生活，將這份力量帶回家庭、社區與職場，讓清掃美德成為田中日常風景。

此次清掃範圍包括黃昏市場、田中景崧園區、中洲路、梅洲街與中正路，志工們兵分五路，展開地毯式清掃。台灣美化協會理事長賴淑芬也親自帶隊參與，充分展現企業對社會的回饋精神。