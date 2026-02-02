（有影片）／清水岩寺驚傳休旅車暴衝 女信徒疑暈眩自撞百年石欄

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「碰！」一聲嚇壞眾人！彰化縣社頭鄉百年古剎清水岩寺今（2）日中午發生一起自撞事故，一名75歲楊姓婦人駕駛休旅車進入廟前廣場時疑似身體不適，車輛失控撞毀石欄並卡在綠地，所幸未造成人員傷亡，意外發生原因警方調查中。

社頭鄉百年古剎清水岩寺發生一部休旅車衝撞「佛門重地」的意外，所幸未造成人員傷亡。（民眾提供）

彰化縣社頭鄉清水岩寺今（2）日中午12時56分發生交通事故。警方指出，75歲楊姓婦人駕駛休旅車進到清水岩寺廟前廣場時，車輛不明原因突然往前衝，自撞廟前石欄後再衝上上方綠地，車頭卡住無法移動，現場傳出巨大撞擊聲，正在參拜的信眾及廟方人員一度受驚。

事故發生後，廟方立即通報警方到場處理。警方抵達現場後拉設警戒線，疏導現場人員與車輛通行，並確認駕駛楊姓婦人意識清楚、身體無明顯外傷，未需送醫。警方隨後對楊婦進行酒測，結果酒測值為零，初步排除酒駕因素。

「碰的一聲巨響，真的大家都嚇壞了！」社頭鄉代會主席、清水岩寺總幹事陳慶福指，他們聽到很大碰撞聲，趕緊出來了解，就看到女駕駛嚇到臉部發青，幸好人沒受傷，而畢竟女駕駛也是來拜拜的信徒，後續要看有沒有保險理賠可承擔修復費，廟方會請工匠來討論修繕問題。

陳慶福說，楊姓婦人是社頭鄉人，經常來廟裡禮佛，今（2）日是農曆12月15日，楊姓婦人她依慣例來廟裡拜拜，竟然會發生休旅車衝撞意外，他上前察看時，楊姓婦人說，是一時晃神，事件發生時，腦筋是一片空白，幸虧觀世音菩薩有保佑，才沒有傷及他人，只是車損，造成廟方的損失她會賠償。

朝興派出所副所長劉明綺說，今天中午12點56分，社頭鄉清水岩寺發生自撞交通事故案，據肇事自小客駕駛（75歲）表示因突然暈眩，致自撞清水岩寺之圍牆，人沒有受傷，肇事駕駛酒測值為零。