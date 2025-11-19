（有影片）／溪州森林步道變身「夢幻打卡點」 民眾：好像到溪頭度假

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化溪州公園今（19）日舉行森林步道啟用典禮，經歷多月整建的木棧道與周邊設施正式亮相。煥然一新的步道不僅安全性提升，還新增多項休憩與拍照設施，吸引不少民眾特地前來走訪，有人直呼：「不用跑溪頭，在溪州公園就能享受滿滿芬多精！」

「不用跑溪頭了！」溪州公園步道整建完成，新增休憩躺網與拍照框景，森林漫步新亮點登場。（記者陳雅芳攝）

溪州公園占地123公頃，是全台最大平地森林公園，縣府今年2月投入1,416萬元進行整建工程，歷時多月，木棧道及周邊設施全面更新。今（19）日舉行啟用典禮，煥然一新的森林步道吸引民眾前往體驗，有遊客表示，「不用跑溪頭，在溪州公園就能享受滿滿的芬多精。」

溪州公園規劃有公園區、苗木區及森林區，森林區內栽種阿勃勒、藍花楹、風鈴木、八重櫻等樹種近萬棵，並有「溪州祕境」之稱。由於木棧道使用已逾20年，出現腐朽、塌陷等問題，曾有民眾因此受傷，園區吸引力逐年下降。

縣府此次改善工程除更新1.4公里木棧道、施作護木漆，也整建466公尺木平台，並增設拍照框景、導覽牌、意象階梯、文字欄杆、休憩躺網、吊床、框景座椅小屋等八大亮點設施，讓步道成為休憩與拍照兼具的森林景觀。

彰化縣長王惠美表示，溪州公園是縣內重要森林資產，此次整建提升安全性與景觀性，也希望帶動地方觀光與周邊商機。她並透露，未來將邀請曾規劃台灣設計展田尾展區的吳書原老師操刀，打造溪州公園新的品牌亮點。

縣議員李俊諭指出，森林步道長期是親子、長者運動的好去處，也常吸引新人拍婚紗。新設施加入標語、框景等元素，從入口盪鞦韆到「轉角遇到愛」，讓整個園區增添夢幻氛圍，不僅好拍也更適合漫步。

城市暨觀光發展處長王瑩琦表示，新設的「休憩躺網」、「休憩吊床」及「框景座椅小屋」提供多元休憩空間，遊客可在森林中放鬆身心，仰望天空，享受綠意圍繞的愜意氛圍，也能拍出如畫景致。